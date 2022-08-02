اصنعي مزيل عرق طبيعي بحجر المسك الرائع برائحة فواحة تجنن مش هيظهر ليكي أي ريحة كريهة

العرق من المواقف المحرجة التي يتعرض لها البعض وخاصة في فصل الصيف وارتفاع في درجات الحرارة مما يسبب رائحة كريهة، لذلك يلجأ البعض لاستخدام مزيلات العرق بجميع أنواعها لكن تجد إنها قد تصاحب بعض الآثار الجانبية التي قد تسبب أذى للجلد بينما حجر المسك آمن على الجلد فمن خلال حجر المسك تستطيع صنع أفضل مزيل عرق آمن وبرائحة ثابتة على مدار اليوم وأيضا بمكونات طبيعية.

اصنعي مزيل عرق في المنزل طبيعي بحجر المسك الرائع

يتم تحضيره من خلال القيام بالخطوات التالية:

الخطوة الأولى: يتم إحضار قطعة من حجر الشبة والقيام بطحنها حتى تتمكن من الحصول على بودرة.

الخطوة الثانية: ثم إضافة معلقتين صغيرتين من بودرة المسك مع أربع ملاعق من بودرة التلك الخاصة بالأطفال.

الخطوة الثالثة: وبعد ذلك تخلط جميع المكونات التي تم ذكرها من قبل حتى تحصل على مزيج متناسق.

الخطوة الرابعة: وبعد ذلك يتم استخدامه بعد الاستحمام مباشرة ويفضل وضعه في علبة زجاجية.

ويفضل استخدام تلك الوصفة يوميا على جسم نظيف من أجل الحصول على أفضل النتائج المبهرة والتي تتمثل في التخلص من الروائح الكريهة واسمرار الجلد.

مزيل عرق طبيعي بحجر الشبة والمسك

تتمكن من صنع وصفة الشبة والمسك كي تتخلص من رائحة العرق الكريهة بصورة نهائية عن طريق الخطوات التالية:

أولا: حجر الشبة عبارة عن أحجام مختلفة عليك إحضار كمية مناسبة وقم بطحنها حتى تحصل على مسحوق يشبه الدقيق.

ثانيا: ثم يتم إضافة معلقتين كبيرتان من بوردة الأطفال التي من خصائصها مقاومة العرق العمل على تفتيح البشرة.

ثالثا: وبعدها يتم إضافة كمية مناسبة أيضاً من المسك حتى تحصل على مزيل عرق بحجر الشبة ورائحة المسك العطرة.

رابعا: ثم يوضع مزيل العرق بعد الاستحمام عن طريق دهن الإبط بقطعة من قطن.

وبذلك تكون قد حصلت على مزيل عرق طبيعي بمكونات متاحة في كل منزل وأيضاً يعمل على تفتيح الإبطيين،كل ما عليك هو خلط تلك المكونات مع بعضها جيدا، وقم بوضع مزيل العرق في برطمان زجاج محكم الغلق،كما يفضل وضعه على البشرة بعد الاستحمام وهي مبللة حتى تدوم رائحة المسك لأطول فترة ممكنة.