الوصفة الكورية لتفتيح البشرة بالنشا وخطوات التحضير بالتفصيل والخطوة السحرية التي يجب اتباعها قبل تطبيق الوصفة

‏إن الكوريين معروفين بجمال بشرتهم وأنها من البشرة الصافية الفاتحة الخالية من أي اسمرار أو بقع أو تصبغات، وهي من أهم أنواع البشرة النقية، ومن الجدير بالذكر أن الوصفة الكورية لتفتيح البشرة بالنشا من أهم الوصفات التي يتم البحث عنها بشكل كبير في الفترة الأخيرة، نظراً لأن أغلب السيدات والفتيات يقومون بالبحث عن الخلطات من المكونات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة بصورة سريعة للغاية، وعدم التسبب في أي أضرار لها.

‏الوصفة الكورية لتفتيح البشرة بالنشا

‏تعتبر الوصفة الكورية لتفتيح البشرة بالنشا من أهم المنتجات الطبيعية التي يمكن الاعتماد عليها لتفتيح لون البشرة بعيداً عن الكريمات ومستحضرات التجميل الجاهزة، التي تتضمن على نسبة كبيرة من المواد الكيميائية التي ينتج عنها أضرار بالغة لصحة البشرة على المدى الطويل، نتيجة لاحتوائه على عناصر ضارة لصحة البشرة، والتي ينتج عنها ظهور العديد من المشكلات، ومن أهمها البقع الحمراء أو الحساسية من هذه المكونات، ولذلك فإنه ينصح باستخدام الوصفات الطبيعية الآمنة على البشرة.

‏طريقة تحضير الوصفة الكورية لتفتيح البشرة

‏المكونات

‏ملعقة كبيرة من النشا.

‏3 ملعقة كبيرة من الأرز المطحون.

‏ملعقة كبيرة من الجلسرين.

‏ربع كوب من اللبن السائل.

‏ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

‏خطوات التحضير

‏في وعاء مناسب نقوم بوضع كل من الأرز المطحون مع النشا والتقليب جيداً إلى أن تتجانس المكونات سوياً. ‏نقوم بإضافة الجلسرين والعسل واللبن السائل مع الاستمرار في التقليب، إلى أن نحصل على قوام متجانس يشبه الكريم أو الماسك يمكننا فرده على البشرة. ‏يتم فرد المزيج على البشرة وتغطيتها بالكامل، ويترك لمدة ربع ساعة على الأقل ثم توصل البشرة بالماء الفاترة. ‏يراعى أن يتم تكرار هذه الوصفة بصورة أسبوعية للحصول على النتائج المطلوبة.

‏يجب العمل على اختبار الحساسية في هذه الوصفة، على الرغم من أنها من المكونات الطبيعية بالكامل، إلا أنه من الضروري إجراء هذا الاختبار لضمان عدم إصابة البشرة بأي نوع من أنواع الحساسية، والتهيج ضد هذا المكون، مع العلم أنها من الوصفات الآمنة تماماً ولكن للحظر يجب إجراء هذا الاختبار للتأكد من سلامته على البشرة.