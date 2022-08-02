ملعقة من القهوة الغامقة على زيت الزيتون ستفعل المعجزات وتخلصك من مشاكل تسبب لكِ الضيق

الوصول إلى البشرة المثالية يحتاج لخطوات عديدة يجب القيام بها والتعرف على تلك الخطوات ليس بالشيء الصعب فعلى الرغم من كثرتها إلا أنها هامة وضرورية للبشرة مثل عملية التقشير أو التنظيف اليومي أو ترطيب البشرة، والوصفات الطبيعية الشائعة للعناية بالبشرة سواء ترطيب أو تنظيف أو تقشير أو غيره فعالة في الوصول إلى النتيجة المرغوبة خاصةً وصفات القهوة فمن منا يمكنه أن ينكر تأثير القهوة على البشرة؟ حيث أصبحت تدخل في عدد كبير من المستحضرات الخاصة بالبشرة لزيادة جمالها نظرًا لفوائد القهوة للبشرة التي لا حصر لها وخاصةً إذا تم خلطها مع مكونات أخرى طبيعية مفيدة بها مثل زيت الزيتون وفيما يلي طريقة تحضير وصفة زيت الزيتون مع القهوة السحرية للبشرة.

ملعقة من القهوة الغامقة على زيت الزيتون ستفعل المعجزات

هناك الكثير من الفتيات يعتمدن على وصفات زيت الزيتون والقهوة كروتين أساسي للعناية بالبشرة وعلاجها من أي مشكلة تعاني منها مثل التصبغات أو الحبوب والبثور أو الهالات السوداء أو جفاف البشرة وما إلى ذلك من مشكلات تعاني منها البشرة مع الوقت ولكن لها علاجات عديدة منها القهوة وزيت الزيتون كما في الوصفة التالية:

وصفة زيت الزيتون والقهوة للبشرة

نحتاج إلى طحن مقدار ثلاث ملاعق قهوة في المطحنة ناعمًا ثم نصب ملعقتين زيت زيتون فوق القهوة مع نفس الكمية من الحليب البارد. وبعد المزج الجيد لهذه المكونات البسيطة نقوم بفردها على البشرة مع التدليك عدة مرات ولكن برفق لعدم تجريح البشرة. ثم تشطف البشرة بالماء البارد.

فوائد القهوة وزيت الزيتون للبشرة

أما عن منجم الفوائد الذي تحصل عليه البشرة من استخدام المكونين معًا فهو: