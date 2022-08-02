الخلطة الهندية القنبلة لتطويل الشعر بسرعة البرق ولن يتوقف شعرك عن النمو والطول والغزارة ومنع الشيب مثل شعر الهنود والنتيجة رهيبة

الخلطة الهندية القنبلة لتطويل الشعر بسرعة البرق ، خلطة هنديه لتطويل الشعر دائما ما نعبر عن الشعر الجميل بقولنا أنه شعر الهنود، وذلك لما يشتهر به الشعر الهندي من الجمال والحيوية، حيث أنه من أنعم أنواع الشعر وأكثرها غزارة ولذلك كان البحث دائما عن الخلطات والوصفات التي يستخدمها الهنود لتطويل شعرهم والاهتمام به.

الخلطة الهندية القنبلة لتطويل الشعر بسرعة البرق

هناك الكثير من الخلطات التي يمكنك أن تستخدميها في خلال فترة قصيرة من أجل الحصول على شعر ناعم ومتميز في مظهره وملمسه.

في مظهره وملمسه. يجب الذكر أن هذه الوصفات ليست وصفة واحدة ولا اثنتان بل هي وصفات كثيرة، سنقدم لكم منها اليوم الأهم والأكثر فاعلية.

خلطة املا لتطويل الشعر وتكثيفه

هذه الأملا عبارة عن مسحوق أو بودرة يتم استخراجها في الهند، وهي تستخدم في الأصل من أجل العناية بالشعر وتطويله، وهي كذلك تفيد في إعطاء الشعر اللون الأسود وذلك بأسرع طريقة ممكنة وهي بالتأكيد تمنح الشعر ما يحتاج إليه من عناية واهتمام وتنظفه تمامًا من القشرة.

خذي إناء وضعي فيه قدر من هذه الاملا ثم أضيفي عليها بعض الماء الدافئ.

سيكون الماء في قدر مناسب تماما للبودره واصنعي منهما عجينة متماسكة.

وبعدها تأكدي من نظافة شعرك وعدم وجود أي بقايا زيوت أو خلطات سابقة عليه.

ووزعي هذه العجينة على شعرك بالكامل.

بعدها استمري في وضعك إياها على شعرك لمدة نصف ساعة على الأقل ويغسل بعدها الشعر بالشامبو المناسب.

تحتاجين لتكرار هذه الوصفة ثلاث مرات خلال الأسبوع من أجل الحصول على نتيجه جيدة.

الالوفيرا لتطويل الشعر وتنعيمه

في إناء صغير ضعي قدر من جل الالوفيرا بالإضافة إلى بعض من زيت جوز الهند.

بعد التقليب قليلا ضعي بعض العسل الأبيض واستمري بالتحريك حتى تحصلي على قوام متماسك

وزعي الخليط على شعرك بعناية ولا تنسي أي جزء من الشعر.

لن يحتاج شعرك إلا 30 دقيقة وبعدها يتم غسله جيدا والتكرار من أجل نتائج مستديمة.

نبات النيم لتطويل الشعر والعنايه به

هذه الأعشاب تحسن من تغذية الشعر عبر توصيل الدماء المحملة بالغذاء إليه، ويمكنك استخدامها بالطريقة التالية: