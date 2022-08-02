كريم النشا السحري لفرد الشعر كالحرير أقوى كيراتين يفرد شعرك بدون تجعيد 

كريم النشا السحري لفرد الشعر المجعد يعد أحد الحلول الممتازة، التي يمكن من خلالها التمتع بشعر حريري ناعم وانسيابي، حيث يعتبر الشعر أحد أهم الأمور التي يرغب الكثير منا في إظهاره بمظهر جيد، فهو زينة المرأة وأحد علامات جمالها كما أنه مهم أيضا للرجل، حيث يساعده على الظهور بمظهر جذاب يلفت الأنظار إليه، ونظرا بفاعلية النشا في معالجة الكثير من المشكلات، يدخل النشا في تحضير العديد من الوصفات الطبيعية سواء للشعر أو البشرة.

كريم النشا السحري لفرد الشعر المجعد

تعد هذه الوصفة واحدة من الوصفات الطبيعية الفعالة نظرا لاحتوائها على عدد من المكونات الفعالة، ونوضح ذلك من خلال ما يلي:

مكونات كريم النشا السحري

ملعقة من النشا.

ملعقة من الحليب المجفف.

ملعقتين من الحليب السائل.

ملعقتين من الفازلين.

ملعقتين من عسل النحل.

طريقة تحضير كريم النشا السحري

تضاف النشا إلى الحليب السائل مع التقليب الجيد حتى تمام الذوبان.

تضاف بقية المكونات إلى المزيج السابق وتخلط جيدا حتى يمكن الحصول على عجين متماسك.

يفرد الخليط على الشعر بداية من الجذور حتى الأطراف.

يترك الشعر هكذا لمدة تصل إلى حوالي ساعتين ويفضل تغطية الرأس بواسطة كيس بلاستيكي.

كما يمكن تغطية الشعر بواسطة فوطة مبللة بمياه دافئة.

بعد انتهاء المدة المحددة يغسل الشعر جيدا بواسطة الماء حتى نتخلص من الخليط السابق تماما.

يغسل الشعر بالشامبو ويفضل استعمال الأنواع الخالية من المواد الصناعية مثل السلفات.

ترطيب الشعر بعد الوصفة

ينصح في هذه الوصفة القيام بخطوة مهمة تشكل فارق كبير في النتيجة النهائية، ونوضح ذلك من خلال ما يلي:

ماسك جوز الهند والموز

مكونات ماسك جوز الهند

ثمرة موز.

زيت جوز الهند.

طريقة تحضير ماسك جوز الهند