كريم رهيب من الصيدلية لتبييض اليدين سيخلصك من البقع الداكنة تماما

يبحث العديد من السيدات عن كريم سحري من الصيدلية لتبييض اليدين، حيث أنها مشكلة تواجه الكثير من السيدات وهناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى تغيير لون اليدين، مثل التعرض فترة طويلة إلى الشمس، وقد يكون ناتج عن استخدام منتج غير مناسب للبشرة، وغيره من الأسباب وإليكم أهم الكريمات التي تعمل على علاج تبييض اليدين من الصيدلية.

كريم رهيب من الصيدلية لتبييض اليدين

هناك الكثير من الكريمات التي توجد في الصيدلية، لتبييض اليدين كما سنذكر لكم.

أنواع كريمات التفتيح في الصيدلية

يوجد كثيرا من أنواع الكريمات الفعالة في الصيدلية كما يلي.

كريم أماندا :وهو كريم مرطب قوي لليدين، كما يعمل على تبييضها في وقت قصير كما يعمل على نعومتها.

كريم زبدة الشيا: وهو كريم يعرف بمدى فعاليته السريعة في تفتيح اليدين، كما أنه يستخدم في تفتيح القدمين، ولكن يرجى اتباع التعليمات والاهتمام أيضا، حتى نحصل على نتيجة فعالة وسريعة.

أفضل كريم لتفتيح اليدين من الصيدلية

هناك أنواع عديدة من الكريمات تعمل على تفتيح اليدين، وهذه أهم الأنواع الفعالة في التفتيح.

كريم جليسوليد الأحمر: وذلك لاحتوائه على مادة آلانتوين، التي تعمل على ترطيب الجلد بشكل كبير وتبييضه، في أسرع وقت، كما تعمل على تجديد خلايا الجلد، وتفتيح البقع الداكنة.

كريم نيفيا: يحتوي هذا الكريم على خلاصة العرق سوس والتوت ونسبة صغيرة من فيتامين سي، وتعرف هذه الأنواع بقدرتها على للتفتيح الملحوظ كما أن سعره في متناول الكثير ويعمل على الحماية من الشمس،

كريم whitening hand cream: يعتبر هذا الكريم من الكريمات الناجحة في تفتيح وترطيب اليدين، فهو يحتوي على بيوتين طبيعي، ويساهم في تجديد خلايا الجلد مما يعمل على تفتيحه،كما أن هناك كثيرا من التجارب الناجحة له في مواقع الإنترنت.

كريم pure beauty: يعتبر من الأنواع التي تساعد في تفتيح اليدين، وتخليصها من التجاعيد والبقع الداكنة، حيث إنه يحتوي على خلاصة شجرة التشيلي وزيت الأرغان.

للحصول على أفضل نتائج يرجى اتباع عدة أمور منها أنه يجب اتباع تعليمات الصيدلي وإخباره بوجود أي نوع من أنواع الحساسية، كما يجب استعمال كمية صغيرة من الكريم، والتأكد من غسل اليد قبل استخدام الكريم، ولابد من الحذر أن يتم ملامسة الكريمات للعين والأنف وذلك لاحتوائه على مواد كيميائية ضارة جدا بصحة العينين، وعند اتباعك لكل الخطوات سوف تجدين نتائج مبهرة في وقت قصير.