طريقة عمل الممبار الضاني والكندوز بالخلطة السحرية وتنظيفه تماماً بطعم لا يقاوم

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يعتبر الممبار من أهم الأطباق المصرية التي توجد في الكثير من المناسبات الهامة وخاصة في عيد الأضحى المبارك، حيث يتم حشو الممبار باستخدام الأرز أو عن طريق حشوات أخري لذيذة جدا، ويتم ذلك بسهولة للغاية حيث يحبه الكثير من الأشخاص وطريقة إعداده سهلة وبسيطة للغاية ومكوناته بسيطة وسهلة للغاية، كما إنه لا يحتاج وقت للتنظيف كما نحتاج في الكثير م الوصفات الأخرى مثل الكرشة والفشة وغيرها الكثير من المأكولات الأخرى التي نتناولها في الأعياد. طريقة عمل الممبار الضاني والكندوز مكونات وصفة الممبار: كيلو من الممبار النظيف.

٥ أكواب من الأرز المصري.

كيلو ونصف من الطماطم ويتم عصرها.

٢ بصلة مفرومة.

٢ معلقة من صلصلة الطماطم.

ربطتان من الكزبرة الخضراء.

ربطتان من البقدونس.

ربطتان من الشبت.

معلقة كبيرة من الفلفل الأسود.

معلقة ونصف من الملح.

معلقة ونصف من الكمون.

فصان من الثوم.

معلقة كبيرة من السكر.

معلقة كبيرة من التوابل.

معلقتان كبيرتان من الزيت. طريقة تحضير وصفة الممبار يتم غسل الممبار جيدا حتى يتم التخلص من جميع الدهون الموجودة فيه ويتم نقع الممبار في ماء وخل لمدة نصف ساعة.

ثم يتم دعك الممبار باستخدام دقيق وملح ويتم غسله جيدا.

ثم يتم وضع الطماطم المعصورة في وعاء على النار ويتم إضافة صلصلة الطماطم إليها، ثم يتم إضافة البصل المفروم ويتم تقليبهم جيدا على النار حتى تتسبك.

ثم بعد ذلك يتم تقطيع الشبت والكزبرة والبقدونس ويتم وضعهم في الاناء.

ثم يتم وضع التوابل والملح والسكر والفلفل الأسود ويتم تقليبهم جيدا حتى يمتزجوا.

ثم يتم غسل الأرز جيدا ويتم إضافته إلى المكونات على النار ويتم تقليبهم ورفعهم من على النار.

ثم يتم جلب الممبار وتقطيعه حسب الحجم الذي تريده ثم يتم حشوه باستخدام الخليط ولكن لا يجب حشوه كثيرا حتى لا يخرج منه الأرز أو ينفجر أثناء السلق.

ثم يتم وضع ماء في وعاء كبير على النار ووضع به بصله وورق لوري وملح وفلفل أسود ويتم تركهم على النار حتى يغلي.

ثم يتم وضع الممبار في الماء ويتم تركة لمدة ساعة إلا ربع حتى ينضج تماما.

ثم يتم اخراج للممبار من على النار وتركه حتى يبرد تماما ثم يتم وضع زيت أو سمنه في مقلاة ويتم قلي الممبار فيها حتى يحصل على لون ذهبي مقرمش، ثم يتم تقديم الممبار وتزيينه. عمر شويل - جدة طريقة عمل الممبار الضاني والكندوز بالخلطة السحرية وتنظيفه تماماً بطعم لا يقاوم - ثقفني

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