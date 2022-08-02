نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم تبيض الجسم الاسمر بسرعة الصاروخ لن تصدقي بياض فوري للجسم والأماكن الغامقة من أول استعمال في المقال التالي
كريم تبيض الجسم الاسمر، تكثر الوصفات والخلطات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة ومنحها الإشراقة والحيوية المطلوبة، بما يكسب المرأة الثقة بنفسها أمام الآخرين، ويضفي لها مزيداً من الأنوثة والجاذبية.
كريم تبيض الجسم الاسمر
يحتوي العسل الأبيض على عناصر تحارب أي نوع من أنواع البكتريا التي تهاجم البشرة، علاوةً على فعاليته في علاج أي آثار لبقع أو حبوب، بما يؤخر من ظهور التجاعيد وعلامات التقدم بالعمر، والذي يساهم بدوره في تبيض البشرة بشكل ملحوظ.
المكونات
- ملعقتان من العسل الأبيض البكر.
- عصير نصف ليمونة.
- ملعقة صغيرة من اللبن البودرة.
- نصف ملعقة صغيرة من زيت اللوز.
طريقة التحضير
- قومي بمزج جميع المكونات السابقة معاً في وعاء مناسب الحجم، حتى تحصلي على ماسك متجانس القوام.
- اغسلي بشرتك جيداً بالماء والغسول المناسب، ثم افردي الماسك على منطقة الوجه والرقبة واليدين جيداً.
- افركي بشرتك بحركات دائرية لطيفة، ثم اتركي الماسك لمدة زمنية تتراوح من 10- 15 دقيقة.
- اشطفي بشرتك بعدها بالماء الفاتر.
- كرري تلك الوصفة مرتين كل أسبوع، وستلاحظين أن بشرتك أصبحت أكثر بياضاً وأكثر إشراقاً وحيوية.
وصفة الشوفان لتبيض الجسم الاسمر
- ملعقتان من الشوفان المطحون.
- حبة واحدة من الطماطم.
طريقة التحضير
- قومي بوضع أعواد الشوفان في المطحنة الكهربائية، وقومي بطحنها جيداً، إلى أن تتحول الأعواد إلى بودرة.
- أضيفي قلب الطماطم إلى الشوفان المطحون في إناء متوسط الحجم، ثم قليبهما جيداً معاً، حتى تحصلي على ماسك متجانس القوام.
- طبقي الماسك على كامل أجزاء بشرتك المبللة، والتي تعاني من الاسمرار، ثم قومي بفركها بيدك بحركات دائرية لطيفة.
- اتركي الماسك على بشرتك لمدة ثلث ساعة، ثم اشطفي بشرتك بالماء الفاتر والغسول المناسب.
- قومي بترطيب بشرتك باستخدام نوع مناسب من السيروم أو كريم مرطب مناسب، من أجل ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف.
- احرصي على تكرار تلك الوصفة مرتين كل أسبوع، حتى تحصلي على أفضل نتيجة ممكنة، حيث تساهم تلك الوصفة في تقشير البشرة وتخليصها من الخلايا الميتة، بما يمنحها إطلالة جذابة ونضرة.
- كما يحتوي الليمون على فيتامين (سي)، والذي يلعب دوراً حيوياً في تفتيح البشرة، وتحفيز الجلد لإنتاج خلايا جديدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كريم تبيض الجسم الاسمر بسرعة الصاروخ لن تصدقي بياض فوري للجسم والأماكن الغامقة من أول استعمال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.