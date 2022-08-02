كريم تبيض الجسم الاسمر بسرعة الصاروخ لن تصدقي بياض فوري للجسم والأماكن الغامقة من أول استعمال

كريم تبيض الجسم الاسمر، تكثر الوصفات والخلطات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة ومنحها الإشراقة والحيوية المطلوبة، بما يكسب المرأة الثقة بنفسها أمام الآخرين، ويضفي لها مزيداً من الأنوثة والجاذبية.

كريم تبيض الجسم الاسمر

يحتوي العسل الأبيض على عناصر تحارب أي نوع من أنواع البكتريا التي تهاجم البشرة، علاوةً على فعاليته في علاج أي آثار لبقع أو حبوب، بما يؤخر من ظهور التجاعيد وعلامات التقدم بالعمر، والذي يساهم بدوره في تبيض البشرة بشكل ملحوظ.

المكونات

ملعقتان من العسل الأبيض البكر.

عصير نصف ليمونة.

ملعقة صغيرة من اللبن البودرة.

نصف ملعقة صغيرة من زيت اللوز.

طريقة التحضير

قومي بمزج جميع المكونات السابقة معاً في وعاء مناسب الحجم، حتى تحصلي على ماسك متجانس القوام.

اغسلي بشرتك جيداً بالماء والغسول المناسب، ثم افردي الماسك على منطقة الوجه والرقبة واليدين جيداً.

افركي بشرتك بحركات دائرية لطيفة، ثم اتركي الماسك لمدة زمنية تتراوح من 10- 15 دقيقة.

اشطفي بشرتك بعدها بالماء الفاتر.

كرري تلك الوصفة مرتين كل أسبوع، وستلاحظين أن بشرتك أصبحت أكثر بياضاً وأكثر إشراقاً وحيوية.

وصفة الشوفان لتبيض الجسم الاسمر

ملعقتان من الشوفان المطحون.

حبة واحدة من الطماطم.

طريقة التحضير