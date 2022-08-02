نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى كيراتين طبيعي بمكونات من المطبخ هيفرد شعرك من أي تكسير أو تجاعيد هتجنني من النتيجة في المقال التالي

إن الكيراتين معروف عنه أنه له دور مؤثر وفعال في إمداد الشعر بالغذاء ومنحه قوةً ولمعانًا لا مثيل لهم، بسبب أن الكيراتين واحد من البروتينات التي يكون الشعر في حاجة إليها، والتي تعطيه الترطيب والحماية المناسبة ومنعه من السقوط، حيث إنه يقوم بتكوين عازل على كل شعرة حتى يحميها، وبالتالي فقد تم عمل العديد من الوصفات المشبعة بالكيراتين لتغذيته والحصول على شعر صحي، دون الخوف من آثار المواد الكيميائية. أقوى كيراتين طبيعي بمكونات من المطبخ المكونات: صفار بيضة

ست ملاعق من الزبادي طريقة التحضير: أولا: يستخدم المضرب الكهربائي أو حتى اليدان لضرب وخفق صفار البيض تمامًا.

ثانيا: ثم تتم إضافة الستة ملاعق من الزبادي إلى صفار البيض الذي تم خفقه، ثم يتم تحريك الخليط جيدًا، حتى يتجانس تمامًا.

ثالثا: ويتم وضع الخليط على كافة الشعر من الجذور حتى الأطراف، ويترك على الشعر لما لا يقل عن عشرين دقيقة.

رابعا: ثم يشطف الشعر بعدها جيدًا بماء دافئ، ثم يغسل بالشامبو، ويتم التأكد من كون الخليط تمت إزالته تمامًا من على الشعر.

خامسا: تتم تغطية الشعر بقناع أو ببونيه بعد أن تم وضع الخليط على الشعر، وذلك من أجل الحصول على نتيجة أفضل. كيراتين طبيعي لفرد الشعر المكونات: موزة كاملة ناضجة

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون

ملعقتان كاملتان من المايونيز طريقة التحضير: أولا: يتم تجفيف ثمرة الموز في الشمس ثم يتم عزل القشرة عن الموزة، ويتم طحن القشرة تمامًا، وإضافتها للموزة وخلطهم سويًا حتى يتماسك الخليط.

ثانيا: ثم يتم وضع ملعقتي زيت الزيتون مع المايونيز مع الخليط الذي سبق تجهيزه، ثم يتم تقليبهم سويًا، حتى يتم التمازج فيما بينهم.

ثالثا: ثم يتم غسل الشعر بالشامبو، والتأكد من كونه صار نضيف تمامًا.

رابعا: يتم وضع الخليط على الشعر وفرده جيدًا على الشعر من الجذور وحتى الأطراف.

خامسا: وبعد ذلك يوضع الخليط على الشعر حتى يجف جيدًا، ثم يتم غسل الشعر بالشامبو حتى يتم التخلص من رائحة الخليط.

سادسا: ثم يتم عمل هذا الخليط ووضعه على الشعر مرة أسبوعيًا، من أجل الحصول على نتيجة جيدة ولملاحظة الفرق. عمر شويل - جدة أقوى كيراتين طبيعي بمكونات من المطبخ هيفرد شعرك من أي تكسير أو تجاعيد هتجنني من النتيجة - ثقفني

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