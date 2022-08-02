معجزة طبيعية في كل منزل لحل مشكلة الشعر الجاف وبأقل مجهود ونتيجة أفضل من الكيراتين

فية كبيرة من الفتيات الكبار والصغار يواجهن مشكلة صعبة يعاني منها الشعر وهي الشعر المجعد أو الشعر الخشن والذي لا يسهل تمشيطه على الإطلاق بل يحتاج إلى مجهود من أجل التمشيط ومن أجل التحكم به لهذا يحتاج الشعر المجعد إلى طرق أو علاجات من أجل تنعيمه وترطيبه لسهولة التحكم به ولكن قد يكلفنا ذلك الكثير من المال ولكن مع الخميرة التي تعتبر أشهر الوصفات الطبيعية من أجل تنعيم الشعر والتي لا تكلفنا أي شيء يمكن ذلك وللاستفادة من الخميرة في تنعيم وفرد الشعر تابعوا معنا.

الخميرة لتنعيم الشعر

الخميرة مكون طبيعي يقضي على كافة مشاكل الشعر تقريبًا لا سيما إذا كان الشعر يعاني من الجفاف والتجعد وهي المشكلة الشائعة بين الكثير من الفتيات والنساء لذلك وقبل العيد أكثر ما ترغب به النساء الآن هو طريقة لتنعيم الشعر وفرده حتى يكون شكله أفضل في العيد أمام الأسرة سواء للفتيات الكبار أو الصغار وفي نفس الوقت لا نرغب في صرف الكثير من الأموال وأفضل مثال وصفة الخميرة الفعالة في فرد خصلات الشعر لتصير مثل الحرير من الاستخدام الأول.

طريقة استخدام وصفة الخميرة للشعر

تتكون من:

نصف كوب من الحليب بحرارة دافئة.

ملعقة حجمها كبير خميرة فورية.

خطوات الاستخدام

يتم إضافة الخميرة إلى كمية الحليب وتقليب الخميرة في الحليب حتى تذوب به تمامًا. يفضل الانتظار بعض الوقت حوالي عشر دقائق حتى تتخمر الخميرة وتمتزج جيدًا مع الحليب. بعد ذلك الوقت يغطى الشعر بالوصفة جيدًا حيث يتم غمره بالحليب والخميرة ويغمس من الجذور إلى الأطراف لكي تمتص جميع الأجزاء الوصفة. نصف ساعة فقط ونزيل غطاء الشعر ويتم وضعه تحت الماء الجاري لإزالة الوصفة وللتنظيف الجيد يستخدم شامبو طبي مناسب.

فوائد الخميرة للشعر