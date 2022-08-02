نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأسرار صالونات التجميل.. طريقة صبغ الشعر باللون الاشقر الذهبي في البيت وتغطية مثالية للشيب في المقال التالي
تفضل الفتيات صبغ الشعر نتيجة عوامل مختلفة منها الرغبة في تغيير لون الشعر ومنها لإخفاء الشعر الأبيض من الرأس، وكل فتاة أو ربة منزل تقوم باختيار لون الصبغة المناسبة لبشرتها، ولكن يعنى اللون الأشقر الذهبي أكثر الألوان التي يطلب جميع الفتيات والسيدات صبغ الشعر بها، فهي يليق على معظم ألوان البشرة ويخفي شيب الشعر، ويزيد من الشكل الخارجي للفتاة، ولكن عند الذهاب إلى صالونات التجميل تحتاج الفتاة إلى مصاريف باهظة عند صبغ الشعر، لذلك تحاول معظم الفتيات والأمهات البحث عن طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي في المنزل للتوفير، لذا سوف نوضح لكم الطريقة.
طريقة صبغ الشعر باللون الاشقر الذهبي
صبغات الشعر تزيد من جمال الشكل الخارجي لكل فتاة أو ربة منزل، لذلك نجد أن المعظم يرغبن في صبغ شعرهن وتلوينه لزيادة جمالهن، ولكن تكاليف الصبغات خارج المنزل باهظة والكثير من الفتيات لا يقدرن على توفير هذا المال، ويمكن عمل هذه الصبغة في المنزل من خلال توفير المكونات التالية.
المكونات
- عبوة أو عبوتين حسب كثافة الشعر.
- فازلين.
- وعاء مناسب.
- ملعقة خشبية.
- قفازات يد.
- فرشاة متخصصة لصبغ الشعر.
- كيس بلاستيكي.
- شامبو وبلسم.
- ملابس قديمة.
طريقة تحضير وصفة صبغ الشعر باللون الاشقر الذهبي
لصبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي في المنزل عليكِ توفير المكونات السابقة، حتى يمكنك تغيير لونه إلى اللون المرغوب دون الذهاب إلى صالونات التجميل، كما يساعدك هذا الأمر على التوفير بشكل كبير، ولكن لابد من إتباع الخطوات التالية بدقة لتجنب تسبب التهابات في بشرة الرأس عند استخدام الصبغة، وطريقة الاستخدام بسيطة وتحتاج إلى إتباع الآتي.
- الخطوة الأولي يتم فيها تفريغ عبوات الصبغة في الوعاء وتقليبها بالملعقة الخشبية.
- يتم دهن البشرة حول الرأس بالفازلين لتجنب التهابات البشرة.
- بعدها يتم ارتداء قفازات اليد.
- نستخدم الفرشاة المتخصصة لفرد الصبغة على الشعر.
- يتم تقسيم الشعر وتوزيع الصبغة عليه من خلال استخدام الفرشاة.
- تليها خطوة تمشيط الشعر بعد فرد الصبغة بالكامل عليه.
- بعد ذلك يتم تغطية الرأس بالغطاء البلاستيكي لمدة ثلاث ساعات.
- يمكنك بعد انتهاء الوقت غسل الشعر بالماء والشامبو والبلسم حتى يتم التخلص من بقايا الصبغة.
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