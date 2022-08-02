مكون رهيب وفعال لتنظيف الكرشة وهتبقي بيضاء بتبرق زي الحليب ومش هيبقي في سواد

تعتبر الكرشة من المأكولات الشعبية المشهورة جدا فين العديد من الدول وخاصة في عيد الأضحى المبارك ولكت يحب الكثير من الأشخاص تناولها في المنزل وذلك لضمان نظافتها جيدا وهي وصفة لذيذة للغاية ولكن يجب تنظيفها جيدا وتطهيرها جيدا، ويتم ذلك عن طريق استخدام العديد من الأشياء لتنظيفها ثم بعد ذلك يتم إعداداها بوصفة جيدة ولذيذة في مطبخك دون الحاجة لتنظيفها في المحلات الغير مضمونة أو للباعة الذين يستخدمون مواد غير صحية لتنظيفها.

مكون رهيب وفعال لتنظيف الكرشة

هناك مكون سحري لتنظيف الكرشة في البيت والتخلص من رائحة الزفارة نهائيا، ويمكننا توضيحه من خلال الآتي:

كمية من الملح.

سفن اب.

ماء مغلي.

عصير ليمون.

سكين ويجب أن يكون حادا.

طريقة تنظيف الكرشة:

أولا يتم جلب وعاء ووضع الماء المغلي فيه ويجب أن يكون عميقا.

ثانيا يتم وضع الكرشة في الوعاء لعده دقائق ثم يتم اخراجها من الماء المغلي.

ثالثا يتم فركها باستخدام السكين وذلك حتى يتم التخلص من الأشياء الموجودة عليها وتصبح نظيفة.

رابعا يتم نقع الكرشة في وعاء به ملح وسكر وعصير الليمون والماء وسفن اب وتركها فتره وذلك حتى يتم تنظيفها جيدا وتصبح بيضاء.

خامسا يتم غسل الكرشة جيدا وتصبح جاهزة للاستخدام.

أسهل طريقة لتنظيف الكرشة في البيت

هناك طريقة الخل وصودا الخبز ويتم استخدامها لتنظيف الكرشة وإن مكوناتها ما يأتي:

معلقتان كبيرتان من صودا الخبز.

نصف كوب من الخل.

ماء مغلي.

قشور ليمون.

طريقة التنظيف: