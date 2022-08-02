نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمقادير مظبوطة وطرية أعملي عيش الشاورما على أصوله بخطوات سهلة وبطعم زي الجاهز في المقال التالي

الشاورما من الأكلات التى لا يختلف أحد على طعمها، والكثير من الناس يقبلون على تناولها بكثرة، والبعض يقومون بشراء الشاورما فهى تعتبر من أوائل الإختيارات عندما يشعرون بالجوع، فلا ننصح بشراء ساندويتشات الشاورما من المطاعم ، ولكن سوف نقدم إليكي طريقة عمل عيس الشاورما بنفس الطعم والشكل الذي تقدمه المطاعم، ويتكون عيش الشاورما من الدقيق الماء والملح والسكر والخل والحليب، والعيش من المخبوزات المفيدة لصحة الإنسان لأنها تحتوى على الدقيق الذى به بروتينات التى يحتاجها الجسم لبناء الخلايا والعضلات، وتحتوى على اللبن الذي به كالسيوم الذى يقوى العظام والأسنان ويحميه من الهشاشة والضعف. مكونات عمل عيش الشاورما ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض المنخول

إثنين كوب كبير الحجم الماء الدافئ

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح

ربع ملعقة صغيرة الحجم من السكر

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الخل

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الحليب البودرة

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخميرة الفورية الجافة طريقة عمل عيش الشاورما فى البداية نحضر بولة كبيرة ثم نضع بها الدقيق الأبيض المنخول والملح والسكر والحليب البودرة ثم نحضر كوب به الماء الدافئ مع الخميرة الجافة الفورية ويتم التقليب حتى تذوب الخميرة تماما.

ثم نصنع حفرة فى منتصف الدقيق ثم نسكب خليط الخميرة والماء ثم نضعه فى منتصف الدقيق، وبعد ذلك نقوم بإضافة الخل الأبيض.ثم نبدأ فى عملية العجن باليد حتى تتداخل جميع مكونات عيش الشاورما مع بعضها البعض

حتى يصبح لدينا عجينة متماسكة وطرية.

وبعد ذلك نقوم بتقطيع العجين إلى كرات متوسطة الحجم ونضعها فى صينية مدهونة بقليل من الزيت ثم نتركها لمدة من ساعة إلى ساعتين حتى تخمر ويتضاعف حجمها.

ثم يتم بعد ذلك نقوم بتحضير مقلاة غير لاصقة ثم نضع زيت الزيتون ونضع بها كرة العجين ثم نفردها جيدا حتى تأخذ شكل الدائرة ويصبح رغيف الشاورما فى حجم المقلاة.

ثم نتركه حتى ينضج من الجانبين، وبهذ يصبح عيش الشاورما جاهز، وبألف صحة لكى ولأفراد أسرتك. عمر شويل - جدة بمقادير مظبوطة وطرية أعملي عيش الشاورما على أصوله بخطوات سهلة وبطعم زي الجاهز - ثقفني

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