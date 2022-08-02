نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روتين العناية بالبشرة مع شرح كامل لطريقة تطبيقه باسهل الامكانيات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحلم كل فتاة وسيدة بالحصول على بشرة مثالية ولتحقيق ذلك يجب إتباع عدة خطوات يومية للعناية بالبشرة صباحا ومساءا، بالإضافة إلى تقشير البشرة مرة أسبوعيا وذلك للتخلص من الشوائب والجلد الميت.

وايضا التخلص من الزيوت الزائدة في البشرة مع إستخدام حمام البخار بعد التقشير لتفتيح مسام البشرة كما يمكنك إستخدام ماسكات البشرة للتخلص من الرؤوس السوداء ثم يمكنك إستخدام ماسكات الترطيب مرة أسبوعيا بالإضافة إلى الروتين اليومي فسوف تحصلين على بشرة نضرة وصحية.

طريقة الروتين اليومي للعناية بالبشرة في الصباح

أولا نبدأ بغسول الوجه:

فيجب عليكي عند الإستيقاظ من النوم في الصباح البدء بغسل البشرة بالماء الدافئ وإستخدام غسول وجه يتناسب مع نوع بشرتك.

إستخدام التونر:

يساعد التونر بعد غسيل البشرة بالغسول في معادلة حموضة البشرة.

إستخدام السيروم المضاد للأكسدة:

يجب عليكي إستخدام سيروم غني بالمغذيات والمعادن والفيتامينات والتي تساعد في علاج العديد من مشاكل البشرة مثل التخلص من أشعة الشمس الضارة وتهيج البشرة.

إستخدام كريم العينين:

يحافظ الإستخدام اليومي لكريم العينين على مرونة الجلد، والتقليل من خطوط تحت العينين ويحافظ على نسبة الكولاجين بهما.

إستخدام المرطب:

يساعد المرطب على توفير المرونة اللازمة للبشرة وتخليصها من الجفاف والحفاظ على البشرة من العوامل الخارجية والمواد الكيماوية وخاصة لأصحاب البشرة الدهنية.

إستخدام واقي الشمس:

يجب عليكي عند إختيار واقي الشمس أن تختاري نوع غني بالزنك ليوفر لكي نتيجة وإمتصاص أكبر فواقي الشمس يحمي البشرة من أشعة الشمس الفوق بنفسجية في الصباح.

طريقة الروتين اليومي للعناية بالبشرة في الليل:

إزالة المكياج قبل النوم:

يجب أن تقومي بإزالة المكياج قبل النوم وذلك عن طريق إستخدام غسول زيتي ثم إستخدام غسول مائي مع ماء دافئ للتخلص نهائيا من بقايا المكياج والأوساخ من مسام الوجه.

إستخدام سيروم معزز بالفيتامينات:

بعض الغسول يجب أن تقومي بإستخدام سيروم معزز بالفيتامينات لتتمكن البشرة من التخلص من خلايا الجلد الميت ويساعد على بناء الكولاجين في البشرة أثناء النوم كما يساعد على تقليل التجاعيد.

إستخدام الزيوت المغذية للبشرة:

يفضل دائما وضع الزيوت التي تحتوي على مغذيات للبشرة ليلا وذلك لمعالجة البشرة من أي مسببات لجفاف البشرة.