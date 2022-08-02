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تحرص أى أم على تقديم كل ما هو جديد من الأكلات لأفراد أسرتها حتى لا يملون من الأكلات العادية لأن التفكير فى عمل الطعام يجعل الأمهات فى حيرة دائما لذلك سوف نقدم إليكى مكونات وطريقة عمل المندى بالدجاج والذى تتكون من قطع من الدجاج والبصل والطماطم والأرز البسمتى وورق اللورا والفلفل الأسود فهذه تعتبر وجبة كاملة العناصر الغذائية لأنها تحتوى على البروتينات والمعادن والفوسفات والحديد وغيرها الكثير من المعادن المفيدة فالدجاج يغذى الجسم ويمنحه الطاقة والنشاط والحيوية التى يحتاجها الجسم، والبصل يساعد على تقوية مناعة الجسم وبالتالى يحميه من أى فيروسات أو ميكروبات تهاجم الجسم. مكونات عمل المندى بالدجاج دجاجة مقطعة إلى أربعة قطع

إثنين ثمرة من البصل المقطع إلى قطع كبيرة

إثنين ثمرة من الطماطم المقطع إلى قطع كبيرة

كيلو واحد من الأرز البسمتي

ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر

حبة من ورق اللورا

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود المطحون

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الثوم المفروم

ثمرة واحدة من الجزر المقطع

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح

ربع ملعقة صغيرة من الحبهان

ربع ملعقة صغيرة من البابريكا

ملعقة واحدة كبيرة من الكركم

ربع ملعقة صغيرة من بهارات الدجاج

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون طريقة عمل المندى بالدجاج نقوم بغسل وتنظيف الدجاج بالخل والملح والدقيق ثم شطفها بالماء الفاتر.

وبعد ذلك نحضر وعاء ونضع به زيت الزيتون والفلفل الأسود المطحون والثوم المفروم والملح والحبهان والبابريكا وبهارات الدجاج ويتم التقليب ثم نضع بهذه التتبيلة الدجاج المقطع ثم نتركها قليلا.

ثم نحضر طاسة ونضع بها الزيت والبصل والطماطم والجزر والفلفل الأخضر وورق اللورا ويتم التقليب ثم نضع بها الدجاج المتبل ثم نغطيها ونتركها حتى تمام النضج.

ثم نقوم بسلق الأرز فى إناء به ماء وكركم على النار حتى ينضج، وبعد ذلك نحضر صينية مناسبة ثم نضع بها الأرز ونفردة جيدا ثم نغطيه بورق الفول مع عمل ثقوب به ونضع عليه الدجاج وندخلة فى الفرن حتى يتحمر.

ثم يقدم المندى بالدجاج ساخن فى طبق التقديم بأشهى وألذ طعم. عمر شويل - جدة أعملي المندي بالدجاج والأرز البسمتي على أصوله بخلطة سرية بطعم ومذاق لذيذ - ثقفني

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