نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة وصفة الحلبة لتبييض الوجه ونفخ وتسمين الخدود وإزالة أي بقع سمراء لوجه زي ملكات الجمال في المقال التالي

الحلبة من أفضل الوصفات التى تبحث عنها الفتيات والسيدات لتبييض الوجه فتدخل الحلبة فى كثير من الوصفات التى تساعد على تفتيح البشرة لأنها تزيل كل الجلد الميت من البشرة فتجدد خلايا الجلد وتنشط الدورة الدموية، وتخفى السواد الموجود حول العينين، وتخفف من ظهور التجاعيد والخطوط البيضاء، وتدخل الحلبة أيضا فى وصفات طبيعية لتقشير الوجه والجسم لأن لها تأثير رهيب على الجلد فتساعد الحلبة على توحيد لون البشرة ويلاحظ الفرق قبل وبعد إستخدام وصفة الحلبة والتى تتكون من الحلبة المطحونة والعسل الابيض والزبادى وعصير الليمون وزيت الأفوكادو فتلك الوصفة يمكن أن تصنعيها بنفسك فى المنزل لأن لا يخلو أى منزل من وجود الحلبة، ومن وجود مكوناته لأن فوائد الحلبة عديدة لا تعد ولا تحصى بالنسبة لصحة الإنسان فهى تعالج نزلات البرد والتهابات الحلق وتعالج أيضا السعال. مكونات وصفة الحلبة لتبييض الوجه أربعة ملاعق كبيرة الحجم من الحلبة المطحونة

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من العسل الأبيض

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من الزبادي

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الأفوكادو

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الجزر

إثنين ملعقة صغيرة زيت الليمون

كمية مناسبة من الماء

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من النشا طريقة عمل وصفة الحلبة لتبييض الوجه نقوم أولا بتنظيف البشرة بماء الورد أو بغسول يناسب البشرة.

ثم نقوم بتحضير وعاء ثم نضع به مطحون الحلبة والماء وزيت الأفوكادو ويتم التقليب.

ثم نضيف العسل الأبيض والزبادي وعصير الليمون وعصير الجزر والنشا وزيت الليمون إلى الخليط السابق تحضيره، ويتم مزج هذه المكونات مع بعضها البعض حتى يصبح لدينا مزيج متجانس ومتداخل.

وبعد ذلك نقوم بتوزيع خلطة الحلبة على الوجه ثم نتركها لمدة خمسة عشر دقيقة حتى تجف، وبعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء البارد، ويمكن وضع كريم مرطب يناسب البشرة.

ويكرر وضع إستخدام خلطة الحلبة ثلاثة مرات فى الأسبوع، وسوف نلاحظ الفرق قبل وبعد إستخدام الخلطة.

وبعد شهر نلاحظ بياض الوجه بإستخدام وصفة الحلبة الرهيبة والسحرية، والتى تظهر الوجه بشكل جذاب ورائع. عمر شويل - جدة معجزة وصفة الحلبة لتبييض الوجه ونفخ وتسمين الخدود وإزالة أي بقع سمراء لوجه زي ملكات الجمال - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معجزة وصفة الحلبة لتبييض الوجه ونفخ وتسمين الخدود وإزالة أي بقع سمراء لوجه زي ملكات الجمال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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