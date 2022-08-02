نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر كرمشة وش الأرز باللبن بتاع المحلات أعمليه بكل أسراره وتكاته في البيت بطعم ومذاق يجنن في المقال التالي

طبق الأرز باللبن من أطباق الحلويات اللذيذة، وطعم الأرز باللبن ونكهته الشهية والجميلة تجعل الكثير من الناس يقبلون على تناوله، وسوف نقدم إليكى مكونات وطريقة عمل الأرز بالبن والمكونة من الأرز والحليب والنشا والفانيليا والكريم شانتية فيفضل عمل الأرز باللبن فى المنزل حتى نضمن نظافة عمله وجودة مكوناته فأغلب المكونات متوفرة فى كل منزل بأسعار تناسب الجميع فيجب أن نبتعد عن شراء أطباق الأرز باللبن المعلبة الجاهزة لأن لا نضمن نظافته وصلاحية مكوناته وبصفة خاصة اللبن لأنه إذا كان منتهى الصلاحية يمكن أن يسبب التسمم ويقلل من مناعة الجسم. مكونات عمل الأرز باللبن كيلو واحد من الأرز

كيلو واحد من الحليب الطازج

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من النشا

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من الكريمة شانتيه

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا

كمية مناسبة من الماء

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الفستق المجروش

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الزبيب

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من جوز الهند

رشة صغيرة من الملح

كمية مناسبة من السكر على حسب الرغبة طريقة عمل الأرز باللبن نحضر إناء به كمية مناسبة من الماء ورشة من الملح ثم نرفعه على نار متوسطة حتى الغليان.

وبعد ذلك نقوم بغسل الأرز جيدا بالماء الفاتر ثم نضعه فى إناء الماء المغلى ثم نتركه لمدة دقائق مع التقليب بين الحين والآخر حتى ينضج، ويمكن إضافة القليل من الماء اذا إحتاج.

ثم نقوم بسكب كيلو اللبن والفانيليا والسكر حسب الرغبة ويتم التقليب ثم نقوم بتحضير إناء ونضع به النشا والكريم شانتيه ويتم تقليبه مع القليل من الحليب حتى يذوب تماما.

وبعد ذلك نقوم بسكب خليط النشا على إناء الأرز بالبن ويتم التقليب الجيد حتى تتداخل جميع المكونات مع بعضها البعض.

ثم نقوم بتهدئة النار ونباشر التقليب، وسوف نلاحظ قوام الأرز باللبن ثقيل، وبعد ذلك نقوم برفع الأرز باللبن من على النار.

وبعد ذلك نقوم بسكب الأرز باللبن فى أطباق مناسبة ثم نرش عليها القليل من الفستق والزبيب وجوز الهند وتقدم بأحلى طعم بإتباع تلك الوصفة وبألف صحة. عمر شويل - جدة سر كرمشة وش الأرز باللبن بتاع المحلات أعمليه بكل أسراره وتكاته في البيت بطعم ومذاق يجنن - ثقفني

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