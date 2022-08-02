نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحصول على منتج كريمي لتنعيم البشرة وحل مشكلة الجفاف من الوجه والجسم بواسطة كريم ميبو والنشا في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر كريم ميبو من أفضل أنواع الكريمات ( المراهم) التي تستخدم على الإطلاق في علاج الحروق بكافة درجاتها. ابتداءا من الدرجات البسيطة وحتى الحروق الغائرة في البشرة. ولكن كيف يمكن لكريم ميبو أن يقضي على مشكلة الجفاف من الوجه والجسم عند خلطه بالنشا. النشا من المكونات البسيطة التي تتوافر فجميع المنازل والتي انتشر استخدامها في العديد من الوصفات ( ماسكات) الخاصة بجمال المرأة، حيث يعمل على تفتيح البشرة والزيادة من نضارتها، بواسطة القليل من الخطوات ستتمكني من الحصول على منتج كريمي لتنعيم البشرة، وحل مشكلة الجفاف من الوجه والجسم بواسطة هذا الكريم والنشا. فعند المزج ما بين النشا التي تعمل على نضارة البشرة. وكذلك كريم ميبو الذي يعمل على توحيد لون البشرة وإزالة أثار الحروق، فسترين الفرق من المرة الأولى.

فوائد الكريم للوجه

يعتبر كريم ميبو من الكريمات الرائدة في التخلص من آثار الحروق، كما أن هناك العديد من أطباء التجميل قاموا بوصفه بعد عمليات الليزر، وذلك لأنه يعمل على توازن البشرة وإعادة الحيوية لها. وبدوره يقوم على ترطيب فائق للبشرة وتوحيد لونها. حصل الكريم على العديد من الجوائز في العلم الصيدلاني وذلك لما به من فوائد عديدة.

فوائد النشا واستخدماته للوجه

هناك العديد من الفوائد التي يتمتع بها النشا، فهو من المكنات الفريدة من نوعها والتي تعمل على حيوية وتفتيح البشرة وبسرعة ملحوظة عن باقي المكونات الأخرى، من فوائد النشا الهامة هي أنه يعمل على التقليل من هياج البشرة، إزالة الجلد الميت، الحصول على بشرة أكثر حيوية.

وصفة كريم ميبو مع النشا للحصول على منتج كريمي، ستتوافر في منزلك بأقل التكاليف ونتائجها مضمونة، فما عليكِ إلا إحضار هذه المكونات:

2 ملعقة من كريم ميبو

4 ملاعق كبيرة من مسحوق نشا الذرة.

عصير ليمون

مقدار 3 ملاعق من ماء الورد

وإليكِ طريقة التحضير:

في وعاء فارغ عليكِ أن تقومي بمزج المكونات السائلة معا حتى تمتزج جيدا ومن ثم قومي بإضافة النشا، ومنها قومي بربط جميع المكونات بواسطة الكريم، ومع المزج المستمر ستحصلين على كريم مناسب لبشرتك لاستخدامه مرة على الأقل يوميا، للحصول على بشرة متناسقة وأفتح من ذي قبل.