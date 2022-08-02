نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشروبات تساعد على زيادة معدل حرق الدهون للحصول على جسم رشيق في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحلم كل رجل وإمرأة بالحصول على الوزن المثالي في أقرب وقت وخسارة الدهون الزائدة في الجسم ولذلك يبحث عدد كبير من النساء والرجال المهتمين بإنقاص الوزن عن الأطعمة والمشروبات التي تساعد في إنقاص الوزن سريعا وزيادة معدل الحرق في الجسم وخاصة المشروبات التي تساعد على ذلك خاصة في فصل الصيف الذي يكون فرصة كبيرة في إستعادة الجسم للوزن المثالي وسوف نتعرف على بعض المشروبات الهامة لإنقاص الوزن بطريقة صحية وأمنة وسريعة والتي تساعد على زيادة الحرق وتسريع الأيض.

مشروب الليمون الساخن

الليمون من أهم المشروبات التي تساعد على رفع معدلات الحرق ويعتبر من مشروبات التخسيس السريع وذلك عند تناوله بطريقة منتظمة، أي كوب ليمون دافئ يومياً.

مشروب الشاي الأخضر

الشاي الأخضر ملئ بعناصر الأكسدة التي تساعد في تحسين عملية الهضم وتساعد في حرق الدهون الزائدة وهو من أشهر مشروبات التخسيس لانه يسهل من عملية التخلص من الماء الزائدة بالجسم.

مشروب القرفة والزنجبيل

تعتبر القرفة من أكثر العناصر التي تحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في رفع معدلات الحرق وينصح بإضافة الزنجبيل إلى القرفة لرفع الفائدة المرجوة منها ومساعدة الجسم على فقدان الوزن بطريقة صحية بالإضافة إلي معالجة إلتهابات الأعصاب.

فنقوم بوضع في كوب معلقة من قرفة وملعقة من الجنزبيل ونضع عليه ماء مغلي، ثم نغطي الكوب لمدة 10 دقائق وتناولها.

يجب تناول كوب في كل صباح والاستمرار في تناول المشروب لفترة للحصول على نتائج أفضل.

مشروب عصير التوت البري

عصير التوت البري من أكثر المشروبات فاعلية لإنقاص الوزن لإحتوائه على نسبة كبيرة من الألياف التي تشعر الجسم بالشبع كما أنه مفيد لمرضى السكري لأنه يعمل على تحفيز البنكرياس.

مشروب عصير الرمان

يحتوي عصير الرمان على سعرات حرارية تكاد لا تذكر بالإضافة إلى إحتوائه على مضادات الأكسدة كما أنه يحتوي على العديد من الفيتامينات فكوب واحد من عصير الرمان يعطي الجسم كل الفوائد الغذائية التي يحتاجها الجسم ولذلك فهو مفيد جدا لأنظمة التخسيس ليمد الجسم بكامل العناصر الغذائية المفيدة للجسم في فترات الدايت.

مشروب عصير الأناناس

يساعد عصير الأناناس على حرق الكثير من السعرات الحرارية ولذلك فهو من أكثر المشروبات المناسبة للتخسيس بالإضافة إلى فوائده الكثيرة للجسم.