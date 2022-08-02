نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألذ شيش طاووق على الطريقة التركية بتتبيلة جبارة وطعم أحلى من المطاعم في المقال التالي

الشيش طاووق من الأكلات المشهورة في جميع دول العالم وهو يتميز بطعمه اللذيذ والخفيف على المعدة لوجود الزبادي في التتبيلة الخاصة به، ويمكن عمله على الطاسة أو الفرن أو على الفحم ولكل طريقة منهم طعم مختلف واليوم نقدم لكم ألذ شيش طاووق على الطريقة التركية بأسرار أشهر المطاعم فتابعونا. شيش طاووق على الطريقة التركية المكونات: 500 جرام من صدور الدجاج المقطعة.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

ملعقة كبيرة ملح.

ربع كوب صلصة.

ملعقة صغيرة زعتر جاف.

ملعقة كبيرة مسطردة.

ربع كوب زيت زيتون.

نصف كوب خل.

ربع كوب عصير ليمون.

ربع كوب زبادي.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

قرن فلفل أخضر حار مفروم ناعم.

ملعقة كبيرة بهارات مشكلة. طريقة التحضير: في الخلاط نضع الثوم مع المسطردة والزبادي والفلفل الحار وأيضا البهارات وعصير الليمون والخل ونخفق المكونات جيدا.

في بولة عميقة نصب التتبيلة على صدور الدجاج المقطعة ونتركها 10 ساعات في الثلاجة وبعد ذلك توضع على أسياخ خشبية.

ونقوم بطهيها على الفحم لمدة 10 دقائق حتى تنضج وتأخذ اللون المطلوب من جميع الجوانب ثم يقدم مع مجموعة متنوعة من السلطات. أسهل طريقة لعمل الشيش طاووق المكونات: أوراك دجاج أو صدور مقطعة مكعبات.

ملعقة كبيرة ثوم مهروس.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

4 ملاعق كبيرة زبادى أو لبن رائب.

2 ملعقة كبيرة خل.

ملعقة صغيرة بابريكا.

2 ملعقة كبيرة مسطردة.

ملعقة كبيرة زعتر.

2 ملعقة كبيرة كاتشاب.

2 حبة بصل مقطع مكعبات.

فلفل ألوان مقطع مكعبات.

طماطم مقطعة. طريقة التحضير: نقوم بنقع أوراك الدجاج أو الصدور في ماء مع ملعقة من الملح والخل والقليل من الطحينة ثم تشطف جيدا وتوضع جانبا في مصفاة.

وعاء كبير ونضع بداخله الثوم المفروم مع الزبادي والمسطردة والتوابل والكاتشاب ونقلب ثم يضاف الدجاج ويترك في هذه التتبيلة طوال الليل.

نحضر الأسياخ ونرص بداخلها الشيش طاووق مع البصل والطماطم والفلفل ثم نضعها على الجريل أو الشواية المدهونة بالقليل من الزيت.

نقلب الأسياخ على جميع الجوانب حتى ينضج الدجاج ثم يقدم الشيش طاووق وهو ساخن مع أرز بسمتي وسلطة خضراء وسلطة طحينة. عمر شويل - جدة ألذ شيش طاووق على الطريقة التركية بتتبيلة جبارة وطعم أحلى من المطاعم - ثقفني

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