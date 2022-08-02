نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار نجاح الفطير المشلتت الفلاحي المورق في المقال التالي

الفطير المشلتت من أشهي وألذ المخبوزات التي تصلح لوجبة الفطور بجانب العسل والقشطة أو بجانب العسل والطحينة ويمكن تناوله بدون أي شئ بجانبه فهو لذيذ الطعم بمفرده ويمكنك تحضير الفطير المشلتت بكل سهولة وبساطة وبمكونات موجودة داخل كل مطبخ وغير مكلفة ولا يحتاج الفطير المشلتت إلى تخمير ولا إلى عجن كثيرًا ولذلك سنقدم لكم اليوم طريقة عمل الفطير المشلتت بكل تفاصيله. مكونات تحضير الفطير المشلتت كيلو من الدقيق الأبيض متعدد الإستخدامات.

3 كوب من الماء الدافئ.

ملعقة صغيرة من الملح.

2 ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

نصف كيلو من الزبدة المذابة.

نصف كوب من الزيت النباتي. طريقة تحضير الفطير المشلتت نقوم بإحضار وعاء عميق نضيف فيه الدقيق والسكر والملح ونخلطهم جيداً. ثم نقوم بإضافة الماء الدافئ إليهم بالتدريج مع العجن بواسطة اليد. نستمر بالعجن حتى نحصل على عجينة متماسكة ولينة. بعد ذلك نقوم بدهنها بالزيت ونقوم بتغطيتها جيدا ونتركها لمدة نصف ساعة لترتاح. ثم نقوم بتقطيع العجين إلى كرات متوسطة الحجم ومتساوية. نقوم بدهن كرات العجين بالزيت، ثم نغطيها جيدا ونتركها لمدة نصف ساعة أخري لترتاح. بعد ذلك نقوم بفرد كرة عجين وندهنها بالزبدة المذابة ثم نقوم بتطبيقها على شكل مثلث. وبعد ذلك نقوم بفرد كرة عجين أخرى وندهنها بالزبدة ثم نضع الكرة الأولى داخلها. ثم تطبق على شكل مثلث وهكذا حتى نحصل على ثلاث أو أربع طبقات من عجين الفطير. ثم نقوم بإحضار صينية الخبز وندهنها بقليل من الزبدة ونضع فيها الفطير. نترك الفطير في الصينية ليرتاح لمدة عشر دقائق أخرى. نقوم بفرد الفطيرة في صينية الخبز وندهن الوجه بالقشطة أو بالزبدة. نقوم بإدخال صينية الفطير إلى فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية. نضع الفطير على رف أوسط ونتركها لتنضج لمدة عشر دقائق أو أكثر حسب درجة حرارة الفرن. ثم نخرجها وندهنها بقليل من الزبدة ونغطيها جيدا حتى تظل طرية. يقدم الفطير المشلتت بجانب عسل النحل الأبيض والقشطة أو العسل الأسود والطحينة أو الجبنة القديمة أو الجبن الأبيض. عمر شويل - جدة أسرار نجاح الفطير المشلتت الفلاحي المورق - ثقفني

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