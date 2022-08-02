نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كيكة الباباز طرية وهشة وبتدوب لوحدها بطعم أحلى من الجاتو وتحدي في المقال التالي

الكيك من أشهر أنواع الحلويات التي تقدم في العزومات وتوجد طرق كثيرة لعمله سواء كان فانيليا أو شوكولاتة أو بالفواكة، وتعد كيكة الباباز من الكيكات السريعة والمغذية التي يمكن تقدميها لأطفالك على أنها قطعة من الجاتو بسبب طعمها المميز واليوم نقدم لكم أسهل طريقة لعملها في البيت. طريقة عمل كيكة الباباز المكونات: 2 كوب إلا ربع دقيق.

ملعقة صغيرة فانيليا.

2 بيضة.

ثلث كوب زبدة.

كوب وربع حليب.

ملعقة صغيرة خميرة فورية.

ملعقة كبيرة حليب بودرة.

2 ملعقة كبيرة سكر.

رشة ملح. مكونات الشربات: 2 كوب سكر.

2 كوب ماء.

عصير ليمونة.

كريم شانتيه جاهز.

فواكه معلبة مقطعة. طريقة التحضير: نقوم بتحضير الشربات أولا عن طريق وضع السكر مع الماء وعصير الليمون في قدر ويرفع على النار حتى الغليان.

ثم نخفض النار ويترك 10 دقائق بعد ذلك نخفق الكريم شانتيه مع الحليب أو الماء المثلج ويوضع جانبا مع الفواكه المقطعة.

بولة كبيرة نضع بداخلها الدقيق المنخول مع الخميرة والحليب البودرة ورشة الملح ونقلب في وعاء أخر أو العجان.

نضيف الحليب مع الزبدة والسكر ونخفق على سرعة متوسطة وبعد ذلك يوضع البيض مع الفانيليا ثم نضع الدقيق تدريجيا.

عندما نحصل على قوام الكيك المناسب يصب في صينية مدهونة بالزيت ومغلفة بالدقيق وندخلها إلى فرن ساخن على درجة حرارة 180.

نترك الكيك لمدة 30 دقيقة حتى تنضج وبعد خروجها من الفرن نصب عليها الشربات البارد ثم تزيين بالكريم شانتيه والفواكه وبالهنا والشفا. طريقة عمل كيك الباباز بالزبادى المكونات: 2 كوب دقيق.

2 كوب زبادي.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

4 بيضات.

2 كيس فانيليا.

كوب سكر.

شربات بارد.

جوز هند. طريقة التحضير: نخفق السكر مع البيض والفانيليا بالمضرب الكهربائي حتى يصبح القوام كريمي كثيف ثم يضاف الزبادي مع الاستمرار في الخفق.

نمزج الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح ونضعهم على الخليط السابق تدريجيا ثم نصب الكيك في صينية مدهونة بالسمنة.

ندخل الكيك إلى الفرن لمدة 30 دقيقة أو حتى تنضج وعندما تهدأ قليلا نصب الشربات البارد ونزين الوجه بجوز الهند.

ويمكن تزيين الوجه بالكريم شانتيه مع فواكه مقطعة أو مكسرات على حسب المتاح وتقدم مع كوب بيبسي وبالهنا والشفا. عمر شويل - جدة طريقة عمل كيكة الباباز طرية وهشة وبتدوب لوحدها بطعم أحلى من الجاتو وتحدي - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل كيكة الباباز طرية وهشة وبتدوب لوحدها بطعم أحلى من الجاتو وتحدي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.