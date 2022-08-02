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رياض - احمد صلاح - تختلف أماكن تخزين الوزن الزائد في الجسم، وذلك حسب طبيعة الجسم الجينية والتي تحدد بالعادة عن طريق الجنس أو الهرمونات، وبالتالي تناول الأطعمة الصحية وغير الصحية بالطريقة العشوائية أحد العوامل الرئيسية المتسببة في سمنة الأرداف وليس السبب الجوهري لذلك.

وفي هذا السياق، سنجد أن تناول النساء الأطعمة غير الصحية بصفة مستمرة، من شأنه أن يساهم في تراكم الدهون حول منطقة الأرداف من دون سابق إنذار، خصوصا "البطاطس المقلية، المثلجات، السكاكر، الحلويات، المعجنات، اللحوم الحمراء غير المعالجة".

وذلك بخلاف قلة الحركة البدنية، عدم شرب الماء الكافي، خلل في الغدة الدرقية، انقطاع الطمث أو مشاكل صحية لها دور في تراكم الدهون والإصابة سمنة الأرداف.

لذا سنحرص خلال السطور القادمة على تقديم أطعمة صحية غنية بالمركبات الفعالة والمساهمة في تخلص النساء من سمنة الأرداف بالشكل الطبيعي، وذلك ضمن برنامج غذائي صحي محدد من الطبيب المختص حسب طبيعة الجسم وحالته الصحية وليس غير ذلك.

من هذا المنطلق، إليك عزيزتي 5

أطعمة صحية تخلصك من سمنة الأرداف، بناء على توصيات استشاري السمنة والنحافة الدكتور هشام الوصيف من القاهرة.

أطعمة صحية تخلصك من سمنة الأرداف.

أوضح دكتورهشام، أن التخلص من سمنة الأرداف ليس متوقف فقط على تناول الأطعمة الصحية فحسب، إذ توجد أطعمة صحية غنية بالسعرات الحرارية الكفيلة بتراكم الدهون حول منطقة الأرداف.

وبالتالي يجب عليك إتباع نظام صحي ومتوازن، وشرب كميات كبيرة من الماء، وممارسة التمارين الرياضية بصفة مستمرة، بمثابة مثلث المعادلة الصحية للتخلص من دهون الأرداف والجسم كله في آن واحد.

أما بالنسبة عن الأطعمة الصحية المساهمة في التخلص من سمنة الأرداف ضمن أي نظام غذائي صحي، فهي:

1.الأسماك الدهنية

تحتوي الأسماك الدهنية مركبات فعالة لتخفيض نسبة هرمون الكورتيزول في الجسم والمسؤول عن تخزين دهون الأرداف على وجه الخصوص، خصوصا " السلمون، السردين"السلمون احد الاطعمة الصحية لإذابة دهون الأرداف

2.البيض أثبتت الدراسات المتنوعة أن تناول حبة واحدة من البيض المسلوق خلال وجبة الفطور، يقلل من دهون الأرداف بالشكل الطبيعي.

3.زيت جوز الهند إضافة ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند إلى أطباق السلطات الغنية بالخضروات الورقية الداكنة، كفيلة بالتخلص من سمنة الأرداف بصفة مستمرة.

4.التفاح يعتبر التفاح أحد الأطعمة الصحية الغنية بمادة الفلافونويد والألياف الغذائية المساهمة في منع تكون الخلايا الدهنية والتخلص من سمنة الأرداف بجدارة. التفاح يعد من الاطعمة الصحية المفيدة للقضاء على سمنة الارداف

5.الشوفان يعد الشوفان أحد الأطعمة الصحية الفعالة لإذابة دهون منطقة الارداف والجسم في آن واحد، كما أنه كفيل بتقليل خطر الإصابة بالسمنة المفرطة خصوصا منطقتي البطن والأرداف.

وأخيرا، لا تترددي عزيزتي في إضافة الأطعمة الصحية السالفة الذكر إلى نظامك الغذائي للتخلص من سمنة الأرداف، كذلك انتظمي في نومك وتجنبي التوتر، كونهما أحد الأسباب غير المباشر للتخلص من سمنة الأرداف والجسم رغم أني نظام غذائي صحي متبع.