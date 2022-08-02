انت الان تتابع خبر تعرف على رجيم الموز الياباني لإنقاص الوزن في مدة قصيرة اليكم موعد تناولها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رجيم الموز الياباني هو رجيم آسيوي عُرف منذ عام 2008، يمنع تناول الحلويات نهائياً، ويعتمد على ثمار فاكهة الموز خاصة في الصباح ومنتصف اليوم، مع مراعاة عدم تناول الطعام بعد الساعة 8 مساء.

من هذا المنطلق سنتعرف على رجيم الموز الياباني لإنقاص الوزن بسرعة بالطريقة الصحية، من خلال استشاري التغذية الدكتور كرم فريد من القاهرة.

رجيم الموز يشترط ممارسة الرياضة وتناول الاطعمة الصحية قبل الساعة الثامنة مساءا أوضح دكتور كرم، أن سر نجاح رجيم الموز الياباني في إنقاص الوزن بسرعة هو الاعتماد على تناول حبتين من الموز قبل وجبة الفطور وحبتين كوجبة خفيفة قبل وجبة العشاء بساعة على الأقل.

ويُرجع ذلك إلى أن الموز يساهم في إفراز هرمون الكوليسيستوكينين المسؤول الرئيسي عن كبح الشهية، ما يؤدي إلى خسارة الوزن بسرعة خصوصاًإذا ما تم تناوله ضمن نظام غذائي صحي منخفض السعرات الحرارية.

وعلى الرغم من أن الموز في الصباح يساعد على تنشيط عملية الأيض والشعور بالامتلاء بسرعة، إضافة إلى ذلك يحوي نسبة عالية من البوتاسيوم والألياف التي تنظم دهون الجسم، إلا أن اتباع رجيم الموز الياباني. الحد من تناول كميات كبيرة من الموز، كونه غني بالفركتوز الذي قد يشكل خطورة على الجسم خلال اتباع رجيم الموز الياباني. تقسيم الوجبات الرئيسية والخفيفة حسب السعرات الحرارية اللازمة لكل جسم على حدا خلال تخسيس الوزن رجيم الموز الياباني.

مراعاة تناول الوجبات الرئيسية الغنية بالبروتينات والألياف بكميات معتدلة.

الإكثار من شرب الماء والاستغناء عن المشروبات الغازية وجميع أنواع الحلويات نهائيا خلال اتباع رجيم الموز الياباني لتخسيس الوزن بالشكل الصحي.

يسمح رجيم الموز الياباني بتناول الفواكه والخضروات الصحية منخفضة السعرات الحرارية مثل الخيار، الجزر، التفاح، الخوخ، الفراولة، الشمام، البرتقال، الكيوي، الجرجير، الخس، الفلفل الأخضر، البقدونس، البروكلي، الأفوكادو، الكرفس، الشمندر؛ كذلك بذور الشيا، الشوفان، والمكسرات النيئة بكميات معتدلة.

يعتمد رجيم الموز الياباني على البروتينات الخالية من الدهون مثل " البقوليات، البيض، اللحوم المشوية، الأسماك، والدجاج".

يمنع رجيم الموز الياباني تناول الأطعمة الدسمة والغنية بالدهون المشبعة، كذلك جميع أنواع المعجنات والمخبوزات، والفواكه المجففة والمعلبة نهائيا أثناء فترة تطبيقه.

يشترط رجيم الموز الياباني التوقف عن تناول الطعام بعد الساعة 8 مساء وتناول المشروبات الحارقة للدهون الخالية من السكر مثل "الزنجبيل ، القرفة، والكركم" على وجه الخصوص، أو كوب من الزبادي اليوناني أو الإكثار من شرب الماء فقط قبل الخلود إلى النوم.

وأخيرا،يعتبر رجيم الموز الياباني أحد الأنظمة الصحية إذا تم اتباعه بالطريقة الصحية السالفة الذكر، أما غير ذلك فيُفضل عدم الإعتماد فقط على الموز لتخسيس الوزن أو الانسياق وراء رجيم الموز المتداول عبر النت ومواقع التواصل الاجتماعي من دون استشارة الطبيب المختص

كما له فوائد كثيرة التخلص من آلام البطن وارتفاع ضغط الدم تحسين الحالة المزاجية مانح سريع للطاقة