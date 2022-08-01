نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 7 عادات تجعل عمودك الفقري معوجاً! في المقال التالي

عمر شويل - جدة الجلوس لفترات طويلة يضر بصحتك. إذا كانت وظيفتك تجعلك تجلس على مكتب طوال اليوم، فيجب أن تكون أكثر حرصًا بشأن صحتك. لسوء الحظ، ينخرط الكثير منا في العادات السيئة للجلوس على الكرسي ونستمر في الجلوس بنفس الطريقة حتى لا نشعر بالألم. إذا كنت تريد التعرف على العادات الخاطئة للجلوس على الطاولة ، فتابع معنا في هذه المقالة.

عادات الجلوس غير الصحيحة

إذا كنت تجلس على المكتب لفترة طويلة ولا تهتم بالطريقة الصحيحة للجلوس على الكرسي، يجب أن تعلم أن الجلوس لفترة طويلة وغير لائق يمكن أن يضر بصحتك بشكل خطير. من أهم الآثار الجانبية للجلوس السيئ آلام الظهر وضعف عضلات العنق والكتف والعمود الفقري.

يجلس منحنياً على كرسي

أكثر أنواع الجلوس السيئ شيوعًا هو التراخي، مما يؤثر على جسمك على المدى الطويل. يجلس الناس منحنين على مكاتبهم ، على مائدة العشاء ، على الأريكة ، في كل مكان! النتيجة السلبية للجلوس بانحناء هي ألم في أسفل الظهر. عندما تجلس مرتخيًا، يفقد العمود الفقري شكله الطبيعي على شكل حرف S عندما تثني ظهرك ويزداد الضغط عليه. يتم وضع هذا الضغط الإضافي على عضلات الظهر ويضغط على نظام العصب الوركي.

ارتفاع المقعد غير المناسب

من العادات السيئة الأخرى للجلوس أن تجلس على كرسي يكون ارتفاعه منخفضًا جدًا ، فهذه العادة غير الصحية تؤثر على الجسم كله. يمكن أن يؤدي الجلوس على كرسي منخفض جدًا إلى آلام الظهر ، واختلال العمود الفقري، وانخفاض الدورة الدموية مما يؤدي إلى التورم، وزيادة ضغط الدم، وزيادة الضغط على الأعضاء الداخلية ، وزيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية على المدى الطويل. هذه عواقب وخيمة لشيء يمكن إصلاحه بسهولة!

عدم الوصول إلى الأرض أثناء الجلوس

إذا لم تلمس قدميك الأرض أو استقرت القدم على الكرسي، ستتدلى ساقيك. يتسبب هذا الوضع في دوران حوضك للخلف ويؤدي إلى عمل عضلاتك الأساسية لوقت إضافي للتعويض. يساعدك على التفكير مرة أخرى في العوامل التي تحافظ على صحتك. بدلًا من إجهاد عضلاتك أو الشعور بآلام الظهر المزمنة، ابدأ العمل!

عقد ساقيك أثناء الجلوس

قد تكون معتادًا على عقد ساقيك أثناء الجلوس، لكن هذه عادة جلوس سيئة تؤثر على جسمك على المدى الطويل. عندما تجلس هكذا، يتم سحب جانب واحد من حوضك. يؤدي هذا إلى تغيير في محاذاة العمود الفقري ويزيد من الضغط على عضلات وأقراص العمود الفقري. بعد كل شيء، الجلوس مع وضع الساقين متقاطعين يسبب آلام الظهر المزمنة وكذلك إجهاد العضلات.

الجلوس لفترات طويلة على كرسي

على الأقل، قف لمدة 10 دقائق بعد الجلوس لمدة ساعة. هذا مهم بشكل خاص لأولئك الذين يعملون في مكتب كل يوم. قد تعتقد أنك تجلس بشكل مريح، لكن الجلوس لفترة طويلة يضعف عضلاتك الأساسية وعضلات الفخذ والساق. عندما تصبح عضلاتك الأساسية ضعيفة، يتم وضع المزيد من الضغط على ظهرك وحوضك، مما قد يؤدي إلى آلام الظهر المزمنة وأعراض عرق النسا. قد تشعر أيضًا بألم في الفخذين والرقبة.

الجلوس على وسادة أو كرسي شديد النعومة

في بعض الأحيان، لا يكون الشيء الجيد جدًا مفيدًا على الإطلاق! مثلما لا ترغب في الجلوس في مكان صعب، فإن الجلوس على كرسي شديد النعومة أو استخدام وسادة هي عادات جلوس سيئة يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على جسمك على المدى الطويل. الجلوس على سطح شديد النعومة يجعل من الصعب الحفاظ على وضعية جيدة. إذا لم تحافظ على الوضع المناسب، فإنك تضغط أكثر على عمودك الفقري، وتقلل من الدورة الدموية، وبالتالي تزيد من المخاطر الصحية.