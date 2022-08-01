النشا والقهوة مفعول سحري: يزيل التجاعيد سيجعلك بنت16 عام نتيجة ستصدمك2022

نتعرف على النشا والقهوة مفعول سحري , حيث يعد كنز رهيب في إزالة التجاعيد فهذا الخليط له قدرة عجيبة علي إخفاء التجاعيد من أهم المشاكل التي تواجه الشباب في سن مبكر هي التجاعيد من التدخين والعصبية وضغوط الحياة كل هذا يؤدي إلى ظهور التجاعيد مع هذا الماسك سوف نتخلص من هذه المشكلة بأقل التكاليف لأنه يحتوي على مكونات من المنزل وكله متوفرة يعمل أيضا الماسك علي إزالة رؤوس السوداء وخطوط التعبيرية في الوجه يخلصك أيضا من المسامات الواسعة يعمل علي تقليصه مع الاستمرار عليه يأتي بنتيجة هائلة مع تفاصيل هذا الماسك في هذا المقال من موقع ثقفني نقدم لكم طريقة عمل النشا والقهوة مفعول سحري الرهيب في توحيد لون البشرة وشدها سيجعلك بنت 16عام بشكل مبهر2022

مكونات عمل النشا والقهوة مفعول سحري لإزالة التجاعيد للحصول علي بشرة كالاطفال2022

أليكم مكونات هذا الماسك الهائل مكونات بسيطة وسهلة موجودة في كل مكان وهي كما يلي:-

١ملعقة من النشا.

ملعقة كبيرة من القهوة.

١ملعقة من الخل.

١ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ثلاث ملاعق من ماء الورد.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة التحضير بطريقة سهلة وبسيطة للغاية وهي كالتالي:-

نحضر وعاء ونضع فيه القهوة ومعها ملعقة النشا ونقلب جيدا حتى يتجانس. بعد ذلك نقوم بوضع الخل وزيت الزيتون ونقلبهم جيد حتي تتجانس المكونات. ثم نضي ماء الورد على الخليط السابق ونقلب جيدا حتى يمتزج المكونات. ممكن لو تبقي شيء من الماسك نحتفظ به في الثلاجة لمدة يومين فقط .

طريقة الاستخدام

الأن سوف نتعرف على طريقة الاستخدام بطريقة سهلة لتحصلي على أفضل النتائج وهي كالاتي:-