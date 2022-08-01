وصفة القرنفل للقضاء على الشيب والشعر الأبيض نهائيا بدون رجوعة مرة أخرى 

القرنفل للقضاء على الشيب، يكون بطريقة سهلة من خلال استعماله مع بعض المكونات الطبيعية مع تعدد في الوصفات الخاصة بالقرنفل والتي تعزز من اللون الطبيعي للشعر، ومن خلال التقرير التالي نعرض أفضل الخلطات الطبيعية والتي من الممكن عملها للتخلص التام من أي تواجد للشعر الأبيض، ومن دون أي استعمال للمواد الكيميائية أو الصبغات والتي تعمل على إتلاف الشعر، وزيادة تواجد الشعر الأبيض وكثرة نموه وانتشاره.

وصفة القرنفل للقضاء على الشيب

القضاء السريع على الشعر الأبيض بالقرنفل يكون من خلال استعمال المكونات الآتية:

المكونات

ملعقة قرنفل.

ملعقة من القهوة.

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقتان من الحناء

ملعقة من زيت السمسم.

قطرات من الليمون.

طريقة التحضير

تحضير الوصفة يكون من خلال استعمال تلك المكونات السابقة واتباع ما يلي:

قومي بتذويب الفالين بشكل جيد باستعمال الحمام المائي.

يتم وضع القرنفل بالكبة لطحنه ليصبح بعدها بودرة ناعم للغاية حتى يسهل خلطه مع الفازلين.

بعد ذلك يتم وضع الزيوت لطبيعية مع تحريك المكونات.

أضيفي اليمون والحناء مع التقليب المستمر وترك المكونات لتتفاعل 10 دقائق ثم ابدئي التطبيق على الشعر.

وصفة القرنفل والكركم للقضاء على الشيب

تلك الوصفة من الممكن تحضيرها باستعمال ما يلي من المكونات الآتية:

المكونات

ملعقة من القرنفل.

ملعقة من زيت الخروع.

ملعقة من الليمون.

ملعقة من الكركم.

ملعقة من النشا.

طريقة التحضير

من السهل تحضير الخليط كما يلي: