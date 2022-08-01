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تعد كيكة الرواني من ألذ أنواع الكيكة فهي من الكيكات الخفيفة والشهية حيث أنها من أكثر أنواع الحلويات المشهورة في جميع الدول العربية وبالتحديد في اليمن، لذلك تعتبر كيكة الرواني من أشهر الأكلات اليمنية فقد يكون في تشابه كبير جدا بين كيكة الرواني وكيكة الشاي السادة ولكن نجد إختلاف بسيط بينهم وهذا لأن كيك الشاي لا نضيف إليها أي نكهات، أما بالنسبة لكيكة الرواني فقد نضيف إليها القليل من الشربات وجوز الهند ومكونات أخرى فهي لا تتطلب مقادير كثيرة وأيضا تشبه هذه الكيكة البسيمة أو البسبوسة فهي تتميز بمذاقها اللذيذ، وطريقة تحضير هذه الكيكة سهلة ولا تحتاج إلى أي تكلفة . طريقة عمل كيكة الرواني الهشة مكونات كيكة الرواني: كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب إلا ربع من دقيق السميد.

نصف كوب كبير من السكر الناعم.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

خمس بيضات.

خمس بيضات. ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من جوز الهند. مكونات الشربات هي كوبان كبيران من السكر وكوبان كبيران من الماء وملعقتان كبيرتان من عصير الليمون. طريقة عمل كيكة الرواني: نحضر طبق عميق ونضع به خمس بيضات ونضيف إليهم نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر ونصف كوب كبير من السكر الناعم. وبعد ذلك نقوم بتجهيز مضرب البيض الكهربائي ويتم تشغيله على سرعة عالية لخفق البيض بطريقة جيدة مع باقي المكونات للحصول على قوام ناعم وكريمي. ونحضر طبق آخر ونضع به الدقيق ودقيق السميد وجوز الهند والملح ويتم خلطهم مع بعض ونضع هذا الخليط إلى خليط البيض. ويتم عجنهم مع بعض لكي نحصل على عجينة كيك ناعمة ونحضر صينية وندهنها بالسمنة ونضع خليط الكيك بها ونقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية. ولكن لابد من تشغيلها قبل البدء في عمل الكيكة لتكون ساخنة ثم نضع الصينية ونتركها لمدة نصف ساعة تقريبا وفي هذا الوقت قومي بعمل الشربات. حيث نضع وعاء عميق على النار ونضع به الماء والسكر وعصير الليمون ونتركه لمدة ربع ساعة تقريبا وبعد ذلك يتم رفعه من على النار وعند خروج الصينية من الفرن حيث نضيف إليها كمية من الشربات ورشة جوز الهند للتزيين. عمر شويل - جدة هشة ولذيذة طريقة عمل كيكة الرواني الهشة بطريقة سهلة وسريعة ومكونات غير مكلفة جربيها - ثقفني

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