نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحضير الحلاوة الطحينية بدون دقيق وبطريقة بسيطة وسريعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة هذه الحلاوة محضرة بمسحوق البسكويت ولها طعم رائع. يمكنك تحضير هذه الحلاوة الطحينية كوجبة خفيفة صحية ولذيذة. تعد الحلاوة الطحينية بدون دقيق من أكثر الطرق إثارة للاهتمام لصنع الحلاوة الطحينية ، ولا تحتاج إلى دقيق لتحضيرها. يمكن تشكيل هذه الحلاوة الطحينية ولفها، وإذا اتبعت جميع النصائح، فستحصل على حلاوة طحينية لذيذة من الدرجة الأولى. إذا لم يكن لديك دقيق متوفر وتريد حلاوة طحينية، فاتبع هذه الوصفة بالتأكيد.

المكونات اللازمة لتحضير الحلاوة الطحينية بدون دقيق

2 كوب بسكويت بودرة

1/2 كوب زيت سائل

2 ملاعق زبدة

2 كوب حليب

1 كوب سكر

هيل و زعفران به مقدار لازم

طريقة تحضير الحلاوة الطحينية بدون دقيق

المرحلة الأولى

أولاً، تحتاج إلى سحق البسكويت المطلوب. يمكنك استخدام أي نوع من البسكويت، لكن بسكويت البيتي بوري البسيط يعد خيارًا جيدًا لإعداد هذه الحلوى. للطحن، ضعي المكونات في محضر طعام أو 123 واطحنها إلى مسحوق، أو يمكنك وضعها في النايلون وضربها بخلاط يدوي حتى يتم سحقها وطحنها بالبودرة.

المرحلة الثانية

بعد ذلك، تحتاج إلى تحضير شراب خاص لهذه الحلاوة الطحينية. لهذا الغرض، اسكبي الحليب والسكر والقليل من الزعفران ومسحوق الهال الطازج في القدر وقلبي باستمرار. يجب ألا يغلي الحليب أو يغلي، يكفي إذابة السكر وتسخين الحليب. مرري مسحوق البسكويت المحضر من خلال غربال حتى يصبح متجانسًا.

المرحلة الثالثة

بعد ذلك، يُسكب مسحوق البسكويت في المقلاة ويُقلى لمدة 5 دقائق حتى تختفي الرائحة النيئة. ثم تضاف الزبدة والزيت السائل ويقلب ويسخن لمدة 5 دقائق أخرى. يجب أن تكون الحرارة متوسطة ويجب ألا يتغير لون البسكويت كثيرًا. قلل الحرارة لإضافة الشراب المحضر في الخطوة التالية.

المرحلة الرابعة

أضيفي الشراب شيئًا فشيئًا بمساعدة مغرفة وقلبي حتى تتجمع الحلاوة الطحينية. إذا كنت ترغب في دحرجة الحلاوة الطحينية، فلن تحتاج إلى وضعها، وبمجرد جمع الحلاوة الطحينية، قم بإزالتها من الحرارة وصبها في القمع.

النقاط الرئيسية في تحضير الحلاوة الطحينية بدون دقيق