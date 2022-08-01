نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أطعمة تقضي على الشعور بالإرهاق في المقال التالي

عمر شويل - جدة من خلال تناول بعض الأطعمة مثل السبانخ والموز، يمكنك التحكم في الشعور بالإرهاق. بعد يوم حافل في المنزل أو العمل، تشعر بالتعب وفي نهاية اليوم، تريد فقط أن تنام بهدوء ، لكن لا يجب أن تشعر بالتعب طالما أنك لم تقم بأي عمل بدني. إذا كان الأمر كذلك، فهذا يعني أن وجبتك لم يتم التخطيط لها بشكل جيد.

الأطعمة الغنية بالطاقة

نمضي في مقالتنا هذه لتوضيح بعض الأطعمة عالية الطاقة التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي لتنشيط وتجديد شبابك.

السبانخ

السبانخ غنية بالمعادن والفيتامينات التي يحتاجها الجسم لأداء وظائف عديدة. والأهم أنه يحتوي على الحديد، وهو معدن يمكن أن يؤدي إلى الإرهاق عند تناوله بكميات غير كافية. تشمل الخصائص الأخرى للسبانخ ما يلي:

يمكن أن يساعد شرب كوب واحد من عصير السبانخ يوميًا على جعل بشرتك شابة ونضرة أكثر من بعض كريمات البشرة.

يساعدك تناول السبانخ النيئة والمطبوخة على إنقاص الوزن.

تمنع العناصر الغذائية الموجودة في السبانخ سماكة جدران الشرايين. لذلك ، فهو يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

السبانخ مصدر غني بفيتامين K الذي يساعد على إنتاج بروتين يسمى Osteocalc. يعمل هذا البروتين على استقرار الكالسيوم في العظام.

الموز

تحتوي هذه الفاكهة على ثلاثة سكريات طبيعية هي السكروز والفركتوز والجلوكوز، والتي يمكن أن توفر طاقة فورية. كما أنه مصدر جيد للكربوهيدرات التي يمكن أن تعزز مستويات الطاقة لديك.

الشمندر

يحتوي جذر الشمندر على مركب يمكنه تحسين كفاءة الخلايا المنتجة للطاقة في الجسم.

التفاح

يقدم ثمر التفاح مزيجا مثاليا من السكريات الطبيعية والألياف ونسبة عالية من مضادات الأكسدة. ووفقا لموقع Healthline، أظهرت الأبحاث أن مضادات الأكسدة تساعد في إبطاء عملية هضم الكربوهيدرات، وبالتالي فإنها تطلق الطاقة على مدى فترة زمنية أطول. يمكن الحصول على نحو 95 سعرة حرارية من كل تفاحة متوسطة.

البيض

البيض مصدر للبروتين عالي الجودة والدهون الصحية. يمكن للجمع بين الاثنين أن يبقيك راضيًا ونشطًا طوال اليوم.

الشوفان

لا يزيد عدد السعرات الحرارية في كل كوب من الشوفان عن 166 سعرة. ويتميز الشوفان بأنه غني بالعديد من الفيتامينات والمعادن، وإذا أضيف إليه بعض الفواكه يقدم وجبة صحية متكاملة.