بطاطس حلقات كرسبي بأسهل وأسرع طريقة وبنكهة رائعة أحلى من المطاعم

بطاطس حلقات كرسبي ، من الوجبات السريعة اللذيذة والشهية التي تقدم مع الصوصات المتنوعة اللذيذة، والتي يعشقها الصغار والكبار، وهي تحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على تناولها في المطاعم، ولكن قد تكون غير مضمونة من الناحية الصحية، لذا سوف نقدم لكم طريقة عملها بطريقة سهلة وسريعة، وبنكهة رائعة ومميزة، نظرًا لاحتوائها على الثوم والبصل الأخضر، حيث يكسب البطاطس المذاق الشهي، والرائحة الجميلة، بالإضافة إلى قرمشتها، كما يمكنكم تجربة فطيرة البطاطس بالجبن بالمقلاة وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل بطاطس حلقات كرسبي بكل سهولة، وبمذاق لذيذ وشهي أحلى من المطاعم.

مكونات بطاطس حلقات كرسبي

يتكون بطاطس حلقات كرسبي من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز والنكهة الرائعة، ومتوفرة في كل بيت، وغير مكلفة، وهي كالآتي:

435 جم بطاطس مسلوق.

2 ملعقة كبيرة ثوم مهروس.

20 جم زبدة غير مملحة.

ملعقة صغيرة ملح.

4 ملاعق كبيرة دقيق.

100 مل ماء.

4 ملاعق كبيرة نشا.

50 جم بصل أخضر مفروم ناعم.

زيت للقلي.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل بطاطس حلقات كرسبي بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر البطاطس المسلوق، ثم نهرسه جيدًا وهو ساخن، ثم نضعه جانبًا.

ثم نضع مقلاة على نار هادئة إلى متوسطة ونضيف إليها الزبدة ونتركها تذوب.

ثم نضيف إليها الثوم المهروس ونقلب باستمرار حتى يذبل وتظهر رائحته.

بعد ذلك نضيف إليه الماء والملح ونقلب قليلًا.

ثم نضيف الدقيق ونقلب باستمرار حتى نحصل على قوام يشبه العجينة.

ثم نضيف إليها البطاطس المهروس ونقلب حتى يتم التجانس.

بعد ذلك نرفع خلطة البطاطس من على النار ونفردها في صينية أو وعاء ونتركها تبرد.

ثم نضيف إليها النشا والبصل المفروم ناعم ونخلط جيدًا حتى يتم التجانس.

ثم نلم خلطة البطاطس ونكورها.

بعد ذلك نفردها بالشوبك بقطر 6 سم.

ثم نحضر قطاعة دائرية صغيرة، ثم نقطع بها البطاطس دوائر.

ثم نحضر قطاعة دائرية أصغر ونقطع بها دوائر البطاطس ليصبح القطر الداخلي 3,5 سم.

إذا لم توجد قطاعة نقطع خلطة البطاطس إلى كور صغيرة، ثم نلف كل كرة رول، ثم نغلق الرول على شكل دائرة.

ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.

ثم نضع مقلاة على النار ونضيف إليها زيت غزير ونتركه يسخن.

ثم نقلي فيه حلقات البطاطس ونتركها حتى تنضج وتكتسب لونًا ذهبيًا مع التقليب باستمرار.

بعد ذلك نرفع حلقات البطاطس من على النار.

ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.

ثم نقدم بطاطس حلقات كرسبي في طبق التقديم مع صلصة الباربكيو.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل صلصة الباربكيو

المكونات

كوب كاتشب.

ربع كوب صويا صوص.

ملعقة كبيرة عسل أبيض.

ملعقة صغيرة سكر بني.

كمون مطحون.

ثوم بودرة.

طريقة التحضير