قنبلة التفتيح.. كريم لبان الذكر المبهر لتبيض الوجه وإزالة التجاعيد والبقع الداكنه من أول استعمال

تعانى بعض السيدات من ظهور التجاعيد في سن مبكر، كما أنه يوجد لدي العديد من السيدات البقع الداكنة والاسمرار، وتلجأ معظم السيدات إلى عمل العديد من الوصفات وتجربة الكثير من المنتجات للتخلص من كل هذه المشكلات وشراء المنتجات التي تحتوي على كولاجين للبشرة، ولذلك سوف نوضح لكم وصفة من مكونات طبيعية تعطي للبشرة الكولاجين الطبيعي الذي يحافظ على نضارة وحيوية البشرة ويمنع ظهور التجاعيد، وسوف نعرض لكم في هذا المقال طريقة تحضير هذه الوصفة.

مكونات وصفة لبان الذكر للبشرة

تبحث معظم السيدات عن أفضل الوصفات التي يمكنها من خلالها الحصول على كولاجين طبيعي للبشرة، وفي نفس الوقت تكون هذه المكونات غير مكلفة وفي متناول أي منزل ولذلك سوف نوضح لكم المكونات التي نحتاج إليها موضحة في النقاط التالية.

ملعقتان كبيرتان من الزبادي.

ملعقة كبيرة من عسل النحل الأبيض.

ملعقة ونصف تكون كبيرة من لبان الذكر المطحون.

ملعقتان من النشا.

كريم مرطب خاص بالبشرة.

وعاء مخصص للخلط.

طريقة تحضير كريم لبان الذكر للبشرة في المنزل

وبعد أن تعرفنا معكم في السطور السابقة على أهم المكونات التي نحتاج إليها لتحضير كولاجين للبشرة من مكونات طبيعي ولا يسبب أي أضرار للبشرة أو آثار جانبية، وسوف نوضح لكم خطوات التحضير التي تعطي لكي نتيجة مضمونة من أول مرة، وبأقل وقت وجهد.