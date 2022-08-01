نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر عمل اللحمة بالبصل في البيت مثل المحلات في المقال التالي

تتعدد وصفات اللحمة ويختلف مذاقها من وصفة لآخري وإذا كنت ترغب في الحصول على وصفة مميزة للحمة فتابعنا، حيث نقدم لكم وصفات مختلفة ومميزة لكي تساعدك في تجديد الوصفات على سفرتك ومن خلال المقال حيث نستعرض معكم سر عمل اللحمة بالبصل في البيت مثل المحلات لنحضرها في العزائم ونبهر بها الجميع. طريقة عمل اللحمة بالبصل في البيت لتحضير أشهي وصفات اللحم في المنزل اتبع الآتي: المكونات: كيلو من اللحم مقطع مكعبات.

نصف كيلو من البصل مقطع شرائح

٢ ملعقة كبيرة من الزيت.

ملح

بهارات صحيحة لتسوية اللحم.

ثوم مفروم.

ربع ملعقة صغيرة فلفل احمر حار.

فلفل أسود. طريقة التحضير: نحضر مقلاة ونضعها على نار متوسّطة ثم نضع بها الزيت.

نضيف البصل والثوم والملح للزيت ونقلبهم جيدًا حتي يذبل.

نضيف مكعبات اللحم للمكونات المذكورة ونتركها على النار حتى تنضح.

نضيف لها الفلفل الأسود والفلفل الحار لتعزيز نكتها.

ترفع المقلاة من على النار ونضع اللحم في طبق التقديم. طريقة عمل لحمة بالبصل كباب حلة عند طهي اللحم لابد من إتباع طرق جديدة في تحضيره كي لا تمل الأطفال منه، لذا سوف نقدم لك طريقة عمل اللحمة بالبصل كباب حلة بطريقة بسيطة للغاية ومذاق مميز ورائع والطريقة كالآتي: المكونات: كيلو من اللحم ويُفضل لحم الكتف ويتم تقطعه مكعبات متوسّطة أو صغيرة الحجم.

نصف كيلو من المشروم مقطع شرائح.

بصلة متوسطة الحجم مقطعة ناعم.

٢ ملعقة كبيرة من الزيت.

٢ ملعقة كبيرة من الدقيق.

٣ ملعقة كبيرة من كريمة الطبخ.

١ ملعقة صغيرة مستردة.

زبدة

ملح

فلفل أسود.

بهارات. طريقة عمل لحمة بالبصل كباب حلة نقوم بتتبيل اللحم بالبصل والملح والفلفل والبهارات ونتركه في التتبيل ليلة كاملة في الثلاجة.

نحضر وعاء ونضعه على النار ونضع به الزيت ثم نقوم بتشويح اللحم جيدًا ثم نضيفه له مقدار مناسب من الماء.

نغطي الإناء ونتركه على النار.

نحضر إناء آخر ونضع به ملعقتين من الزبدة والدقيق والمستردة والكريمة والماء ونقلب جيدًا

نضيف خليط الدقيق والكريمة إلى اللحم ثم نضيف المشروم ونغطيه حتي ينضج اللحم وتتجىنس كافة المكونات معا لنحصل على مذاق مميز. عمر شويل - جدة سر عمل اللحمة بالبصل في البيت مثل المحلات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر عمل اللحمة بالبصل في البيت مثل المحلات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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