كعك الارز الكوري ، يعد الأرز من المكونات الأساسية في المطبخ الكوري فهو مكون مشترك في أغلب الوصفات الكورية مثل كعك الارز الذي يتميز بمذاقه الرائع والمميز ومن خلال السطور القادمة سوف نوضح لكم طريقة الارز الكوري بطريقة بسيطة لتتمكنوا من تحضيرها والاستمتاع بمذاقها اللذيذ والمميز، لكي يتمكن كل محبي الوصفات الكورية من تحضيرها في المنزل نظرًا لارتفاع سعره في المطاعم التي تقوم بتحضر الطعام الكوري.

طريقة عمل كعك الارز الكوري

يعد كعك الارز من أشهر الأكلات الكورية التي يحبها الكثيرين نظرًا لمذاقها المميز الذي لا مثيل له كما أن تحضيرها بسيط وغير معقد كما يعتقد البعض ومكوناتها بسيطة ومتوفرة لدينا جميعا ولتحضير كعك الارز الكوري بطريقة بسيطة اتبع الآتي:

المكونات:

٢ صفار بيضة.

بياض ٢ بيضة ويتم خفقهم جيدًا.

٢ كوب من دقيق الأرز.

١ كوب من الزبدة.

١ كوب سكر ناعم.

١ ملعقة صغيرة من الهيل المطحون.

مكسرات مطحونة حسب الرغبة.

طريقة التحضير:

نقوم أولاً بخلط الزبدة مع السكر الناعم جيدًا بواسطة الخفاقة الكهربائية حتي نحصل على خليط كريمي خالي من التكتلات.

بعد ذلك نضيف صفار البيض إلى خليط الزبدة مع السكر الناعم مع الاستمرار في الخفق.

نضيف دقيق الأرز مع الهيل للخليط مع الخلط يدويًا حتى نحصل على عجينة لينة ومتماسكة.

نغطي العجينة ونتركها في مكان دافئ لمدة ساعة لترتاح ويسهل تشكيلها.

بعد ذلك نبدأ في تشكل العجينة إلى كرات صغيرة متساوية الحجم ثم يتم ضغطها جيدًا.

نحضر صينية حجمها مناسب وتكون غير مدهونة بأي مادة دهنية ثم نبدأ في ترتيب كرات الأرز بها.

نقوم بدهن كرات الأرز ببياض البيض بعد أن يتم خفقه جيدًا ثم نقوم بتزيينه بالمكسرات التي ترغب بها.

نسخن الفرن على درجة حرارة متوسّطة ثم ندخل الصينية بها ونتركها لمدة ١٥ دقيقة حتى تنضح.

يجب مراعاة تحمير الكعك جيدًا من الأسفل فقط.

بعد مرور ١٥ دقيقة نقوم بإخراج صينية الكعك من الفرن ونتركه خمس دقائق حتي يبرد تمامًا.

كعك الأرز اللذيذ جاهز للتقديم.

قدمنا لكم خلال المقال طريقة عمل كعك الارز الكوري بطريقة بسيطة وخطوات غير معقدة حتى نسهل عليكم تحضيرها نتمنى أن يكون المقال نال إعجابكم.