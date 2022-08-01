نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات بسيطة لصنع بسكوت الزبدة مثل المحلات في المنزل في المقال التالي
هذه الأجواء الباردة تحتاج منا إلى تحضير الكثير من الوصفات في المنزل عند تناولها مع الشاي، لذلك قررنا أن نصنع بسكوت الزبدة بسهولة وبمكونات قليلة للغاية، كل ذلك من خلال الخطوات التي سنعرضها بداخل موضوعنا، دعونا الآن أن نخوض حديث يحبه الكثير المنازل، فعند شرائه من الخارج يتكلف كثيراً، دعونا نتعرف على الطريقة كاملة الآن.
طريقة صنع بسكوت الزبدة
يمكن الآن أن نصنع أشهى بسكوت على الإطلاق وهو بسكوت الزبدة الشهي الذي يمكن تحضيره بسهولة كبيرة، حيث علينا اتباع كافة المكونات التي نذكرها بداخل موضوعنا، وكذلك سنتعرف على المكونات أولاً بهذا الشكل:
- 225 جم من الزبدة كأولي المكونات.
- بيضة واحدة.
- ثلثي كوب من السكر ولكن الأسمر.
- نصف ملعقة صغيرة من كل من الفانيليا والملح.
- نصف كوب من السكر الأبيض.
- كوبان ونصف من الدقيق الأبيض.
خطوات تحضير بسكوت الزبدة بسهولة
والآن علينا أن نذهب لنبدأ في تحضيره بسهولة كبيرة، حيث أن بضعة خطوات قادرة على صنع أشهى بسكوت على الإطلاق، وتأتي المكونات بهذا الشكل:
- علينا أن نقوم بخلط كل من السكر الأسمر مع الزبدة بشكل جيد.
- بعد ذلك نضيف إليه كل من الدقيق مع البيض والفانيليا والملح ونعاود الخلط مرة أخرى.
- نعاود الخفق ولكن باستخدام الخلط لإزالة أية تكتلات متواجدة بالداخل ويتم مزجهم جيداً.
- نقطع العجينة إلى ثلاثة أجزاء مع تغليفه جيداً.
- ثم نقوم بعمل الفرن على درجة حرارة 180 درجة.
- نفرد العجينة على السطح مع وضع السكر عليها ثم نقوم بتقطيعها على شكل دائري ونرصه في الصينية.
- ثم نقوم بتشكيله بعيدان رفيعة.
- يتم تغطية الصينية بورق ثم نقوم بوضعها بداخل الفرن.
- وبعد مرور عشرين دقيقة نلاحظ أنه تم طهيه بشكل تام.
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