خطوات بسيطة لصنع بسكوت الزبدة مثل المحلات في المنزل

هذه الأجواء الباردة تحتاج منا إلى تحضير الكثير من الوصفات في المنزل عند تناولها مع الشاي، لذلك قررنا أن نصنع بسكوت الزبدة بسهولة وبمكونات قليلة للغاية، كل ذلك من خلال الخطوات التي سنعرضها بداخل موضوعنا، دعونا الآن أن نخوض حديث يحبه الكثير المنازل، فعند شرائه من الخارج يتكلف كثيراً، دعونا نتعرف على الطريقة كاملة الآن.

طريقة صنع بسكوت الزبدة

يمكن الآن أن نصنع أشهى بسكوت على الإطلاق وهو بسكوت الزبدة الشهي الذي يمكن تحضيره بسهولة كبيرة، حيث علينا اتباع كافة المكونات التي نذكرها بداخل موضوعنا، وكذلك سنتعرف على المكونات أولاً بهذا الشكل:

225 جم من الزبدة كأولي المكونات.

بيضة واحدة.

ثلثي كوب من السكر ولكن الأسمر.

نصف ملعقة صغيرة من كل من الفانيليا والملح.

نصف كوب من السكر الأبيض.

كوبان ونصف من الدقيق الأبيض.

خطوات تحضير بسكوت الزبدة بسهولة

والآن علينا أن نذهب لنبدأ في تحضيره بسهولة كبيرة، حيث أن بضعة خطوات قادرة على صنع أشهى بسكوت على الإطلاق، وتأتي المكونات بهذا الشكل: