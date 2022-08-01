نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع طريقة عمل البسكويت المملح بأقل التكلفة وبمكونات بسيطة في المقال التالي

تبحث العديد من النساء عن وصفات شهية ولذيذه للبسكويت المملح لأنها لذيذة وشائعة بين جميع الأعمار، وهي الوصفة سهلة التحضير لكنها تتطلب الدقة في التحضير،ويمكنك تحضيرها بمكونات بأقل التكلفة بطرق بسيطة وسهلة، ويعتبر البسكويت المملح من المقرمشات اللذيذه والشهية التي تقدم في الأفطار مع كوب من العصير أو الشاى وتناسب جميع جميع من الكبار والصغار، ومكوناتها سهلة وبسيطه وغنية بالفتيامينات والكاليسوم والمعادن والعناصر الغذائية المفيده لأطفال ولاسرتك، ولذلك نعرض لكم من موقع ثقفني في الفقرات التالية أسرع وأسهل طريقة عمل البسكويت المملح باقل التكلفة وبمكونات بسيطة وسهلة أسرع طريقة عمل البسكويت المملح بأقل التكلفة وبمكونات بسيطة المقادير 2 كوب من الدقيق متعدد الاستخدامات

نصف كوب من الحليب

نصف ملعقة كبيرة من الملح

ملعقة كبيرة من البيكنج بودره

ملعقتين من الزبدة

بيضة واحده

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقتين كبيرة من الزيت

ربع كوب من السكر البودره طريقة تحضير البسكويت المملح نحضر مقلاة كبيرة على النار ونضع الذبدة حتي تذوب تماماً بعد ذلك نحضر وعاء ونضع الدقيق مع البيكنج بودر ونقوم بتقليب المكونات مع بعضهم جيداً ثم نقوم باضافة السكر مع الملح إلى المكونات الدقيق ونقلب المكونات مره أخري حتي تمتزج مع بعضهم بعد ذلك نضيف الحليب ونقوم بالتقليب المكونات حتي الحصول على عجينة متامسكة ولينة ثم نحضر وعاء ونضع العجينة فيها ونتركه في الثلاجة لمدة ربع ساعة حتي ترتاح نقوم باخراج العجينة البسكويت من الثلاجة ونقوم بتقطعيها إلى قطع صغيرة الحجم نقوم بتقطيع وفرد العجينة إلى قطع صغيرة مدوره باستخدام الشوكة والقطاعة على سطح الرخام نضع قطع العجين في صينية مدهونة بزيت ونضع قطع البسكويت فيها حتى تدخل الفرن بعد ذلك نخفق البيضة مع القليل من الملح ثم نقوم بدهن سطح البسكويت بالفرشاه بالبيضة المخفوقه نقوم بتسخين الفرن على درجه حراره 180 درجه مئوية حتي يدخل صينية البسكويت تدخل الصينة في الرف الأوسط لمدة ربع ساعة على الأقل حتي تنضج تماماً ويصبح لونه ذهبي نقوم باخراج البسكويت ويترك حتي يبرد تماماً ويقدم جاهز وبالصحة والعافية عمر شويل - جدة أسرع طريقة عمل البسكويت المملح بأقل التكلفة وبمكونات بسيطة - ثقفني

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