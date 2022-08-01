طريقة تطويل الأظافر في المنزل وتقويتها وأزالة الأصفرار بخلطات طبيعية

طريقة تطويل الأظافر في المنزل أن الأظافر الصحية والقوية والنظفية تعكس صحة ونظافة الشخص كما ايضاً تعطي مظهر جميلاً لليد ومظهر جذاب فأن العناية بالأظافر أساس لكل بنت ومراة فيجب على كل مرأة الاهتمام بمظهر يديها وأظفرها وتأكيد من نظفتها لأن عادتاً تدخل الأتربة تحت الأظافر فيعطي لون غامق ليس نظيف كنا ايضاً يجبد على كل فتاة الأهتمام بشكل الأظافر فأن الأظافر الطويلة جداً وغير منظمة تعطي مظهر غير مرتب للشخص فيجب كل أسبوع على الأقل برد الأظافر بالتساوي حتى تعطي مظهر جيد ليدك وجذاب فاليوم سوف نخبركم عن خلطات طبيعية لتطويل الأظافر فالمنزل وطريقة تطويل الأظافر في المنزل وتقويتها وأزالة الأصفرار بخلطات طبيعية.

طريقة تطويل الأظافر في المنزل

يبحث الكثير من الفتيات على طريقة لتطويل الأظافر خلال أسبوع واحد فقط وعن خلطة طبيعية لتقوية الأظافر وعن أسباب أصفرار الأظافر وضعفها والمنتجات المستحبه لتطويل الأظافر وروتين العناية بالأظافر يومي لحفاظ على قوتها وشكلها و الحفاظ عليها من العوامل التي تسبب الضعف والتكسير والتشقق وحمايتها من الأصفرار التي تعطي شكل غير صحي فاليكم أفضل الخلطات الطبيعية وكيفية تطويل الأظافر في المنزل.

خلطة الليمون وزيت الزيتون للتطويل الأظافر

دائماً ما يخلط الليمون مع زيت الزيتون ويتم وضع الأظافر 10 دقائق ولكن هذا ليس أفضل شئ على الأطلاق

نصف حبة ليمون وأفركي بها أظافرك لمدة 5 دقائق واشطفيها بالماء فقط .

بعد ذلك ضعي قليل من الزيت الزيتون على الأظافر وعلى الجلد المحيط بالأظافر .

تكرر يومياً أو عند الحاجة .

الليمون للتطويل الأظافر

الليمون يعمل على تقوية الأظافر وتبييضها من الأصفرار الناتج من طلاء الأظافر .

قومي بوضع عصير ليمون في قطرة نظيفة وضعيها في الثلاجة .

ضعي منها من 3-4 مرات يومياً ونتيجة مبهرة .

يفضل ترطيب اليد دائماًُ .

خلطة الثوم وزيت الزيتون لتقوية الأظافر