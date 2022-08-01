نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة سهلة وبسيطة لورق العنب بدون ماكينة وفي أسرع وقت ستلفي ٥ كيلو في دقائق في المقال التالي
يعاني الكثير من ربات المنازل من صعوبة عملة المحشي من الكرنب وورق العنب وذلك لأنهم يجدوا صعوبة في اللف فاستطعنا اليوم أن نأتي لكم بطريقة جديدة وحديثة للف ورق العنب وهي طريقة المشبك ، فسوف نوضح لكم تفاصيل عمل ورق العنب بالمشبك من خلال هذا المقال.
مكونات عمل ورق العنب بالمشبك
يتم عمل ورق العنب بكل بساطة في المنزل وذلك من خلال المكونات التالية :
- ورق عنب.
- أرز.
- صلصلة.
- توابل وبهارات.
- بصل مفروم.
- مفروم اللحم.
- فصين ثوم مهروسين.
- ٢ كوب مرق.
طريقة تحضير ورق العنب بالمشبك
- نقوم بسلق العنب وتجهيزه للحشو.
نحضر صينية ونضع بها طبقة من ورق العنب وعلى الحواف وتثبيتها بالمشابك ونضع طبق الحشو بعد خلط جميع المكونات.
نقوم بتقفيل الصينية بورق العنب وتغطيتهم ب ٢ كوب من المرق.
نقوم بوضع الصينية في الفرن على دراجة حرارة ١٨٠ درجة ونتركها حتى تنضج
نخرج الصينية بغد نضجها ونقوم بقلبها وتقطيعها بالسكين وتقديمها وبالهناء والشفاء.
مكونات عمل ورق العنب بالمقص
عندما نذكر ورق العنب بالمقص يستغرب الكثير من ربات المنزل ولكن مكوناته بسيطة جدا فهو يتكون من ..
- ورق عنب.
- أرز.
- صلصلة.
- توابل وبهارات.
- بصل مفروم.
- مفروم اللحم.
- فصين ثوم مهروسين.
٢ كوب مرق.
- مقص.
طريقة تحضير ورق العنب بالمقص
- حيث أنه من المعروف أنه يتم تحضير ورق العنب بعد سلقة بتفريق الورق وقصة وتجهيزه للحشو ووضعه على سطح مستوي.
- الخطوة التالية هي أن نقوم بالحشو بالأرز ولفه سريعا بعد خلط جميع المكونات السابقة يتم لفه ووضعه في حلة كبيرة.
- عند الانتهاء نضع عليها المرق ونضعها على نار هادئة.
- كما أنه في النهاية نتركه حتى ينضج ثم نقدمه في أطباق وبالهناء والشفاء .
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