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تعتبر صينية الدجاج بالفرن من أسهل الاطباق المصرية الشهية، كما أنها تتميز بتعدد كميات المقادير أو تغير محتواها وذلك بدء من إعداد الدجاج قبل وضعها في الفرن للتحمير، حيث أن هذه الصينية تتميز بالكثير من الفوائد الغذائية المختلفة، ومما يلي سوف نعرض لكم طريقة عمل صينية الدجاج بالفرن علي الأصول المصرية. مكونات صينية الدجاج بالفرن سوف نقوم بتقديم لكم الآن قائمة مكونات صينية الدجاج الآتية: دجاجه كاملة مقطعة إلى ثماني قطع مع غسلها بطريقة جيدة بالخل والليمون والملح.

حبة من الطماطم.

٥٠٠ جرام من الفلفل الملون مقطع إلي مكعبات صغيرة الحجم.

معلقة كبيرة من الشطة الحارة، وذلك حسب الرغبة.

2 حبة متوسطة الحجم من البصل، مقطعة الي شرائح.

رشة متوسطة من الملح.

أربع فصوص من الثوم المفروم جيدا.

خمس ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

معلقة كبيرة من البهارات المشكلة.

2 معلقة كبيرة من الكاري، والزعتر المطحون، والقرفة، ومعلقة من الفلفل الاسود.

معلقة صغيرة من البابريكا، وتوم والبصل البودر.

3 معلقة صغيرة من صلصة الطماطم. طريقة تحضير صينية الدجاج بالفرن قم بغسل قطع الدجاج جيداً، ثم قم بأخذها من الماء، ووضعها في قدر كبير.

ثم قم بإضافة الزيت النباتي، والبهارات المشكلة، ورشة الملح، والفلفل الاسود، والكاري، والبابريكا جميعها في هذا القدر، ثم قم بخلطهم جيداً، ووضعها نصف ساعة في ثلاجه الي أن يتشرب الدجاج .

ثم قومي بإحضار صينية البايركس، وضعي بداخلها شرائح البصل، ثم قومي بتوزيع قطع الدجاج في الصينية، وتشريحها بالسكين لكي تساعد علي الاستواء، ثم قومي بنشر الثوم المفروم بين قطع الدجاج .

• اعصري حبة الطماطم، وقومي برشها علي قطع الدجاج .

• ثم قومي بوضع الصينية داخل الفرن علي درجة حرارة متوسطة، لمدة أربعين دقيقة دون فتح الفرن نهائياً.

• ومن ثم قومي بفتح الفرن وضعي قطع الفلفل الملون علي وجه ، وقومي بإشعال الشواية وتركيبها لمدة ٩ دقائق.

• ثم ضعي الدجاج في طبق التقديم.

• ويمكنك وضع بعض من الكاتشب، والمايونيز كنوع من المقبلات.

لقد تناولنا في هذا المقال طريقة عمل صينية الدجاج بالفرن، وتحدثنا عن مكوناتها بتفصيل، وطريقة تحضيرها بالخطوات. عمر شويل - جدة صنية فراخ في الفرن روعة بجد والطريقة جميلة جداً جربيها وادعيلي - ثقفني

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