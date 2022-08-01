طريقة عمل الكريب الحادق بالدجاج بمذاق شهي ولذيذ وكرسبي سهل للغاية

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عمر شويل - جدة الكريب الحادق بالدجاج ، من الوجبات الشهية واللذيذة رغم بساطة مكوناتها، فهي وصفة من الوصفات السهلة والتي يمكن إعدادها بحشوات مختلفة، بل ويمكن إعدادها ببواقي اللحم أو الدجاج والخضار المتبقي، كما أن جميع مكونات هذه الوصفة متوفرة في المطبخ، كما أنها تعتبر أكلة سريعة التحضير، فبمجرد إعداد العجينة يمكننا حشوها بالحشوة المرغوب فيها وتسويتها في دقائق معدودة على النار وتكون جاهزة للأكل مباشرة.

كما يمكن حشو الكريب بحشوات مميزة عديدة مثل الشاورما، أو الفاهيتا كما يوجد وصفات عدة لإعداد الكريب بمذاق حلو ويضاف إليه الشوكولاتة والمكسرات، كما يوجد العديد من الوصفات المميزة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة مثل طريقة عمل كفتة أيكيا بالصوص، أو الدونات باللوتس المميزة، وفيما يلي سنتعرف على طريقة عمل الكريب الحادق بالدجاج.

مكونات الكريب الحادق بالدجاج

لا يوجد حشوة أساسية يمكن الإلتزام بها في إعداد الكريب، فيمكن حشوه باللحم أو الشاورما أو البسطرمة أو غير ذلك من الحشوات المختلفة وسنتعرف كذلك فيما يلي على مكونات عجينة الكريب وحشوة الدجاج وهي كالتالي:

أولاً مكونات العجينة

ثلاث أكواب من الدقيق.

ثلاث أكواب من الحليب.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الخل.

ملعقتين كبار من الزيت النباتي.

مكونات الحشوة

قطعتين من صدور الدجاج المقطعة شرائح.

بصلة كبيرة مقطعة شرائح.

ثمرتين من الفلفل الرومي الألوان.

ثمرة فلفل حار أخضر.

عصير ثمرة ليمون.

ملعقتين من الزيت.

المقدار المرغوب فيه من التوابل التالية (فلفل أسود، كمون، بابريكا، أوريجانو، كزبرة)

ملعقة صغيرة من النشا.

ملح.

شرائح من الزيتون المخلل.

شرائح من الخيار المخلل.

جبنة موزاريلا.

مايونيز.

كاتشب.

طريقة التحضير

طريقة تحضير الكريب الحادق بالدجاج سهلة وبسيطة للغاية والعجينة يتم تحضيرها بواسطة الخلاط وطريقة التحضير كالتالي:

نقوم بوضع جميع مكونات العجينة في الخلاط الكهربائي ونخلط حتي تتجانس جميع مكونات العجينة السائلة مع بعضها البعض.

وبعدما تتجانس مكونات العجينة نقوم بوضع العجين السائل في إناء ونغطيه ونتركه جانبا حتي يرتاح لمدة ربع ساعة.

وبعدما يرتاح العجين نقوم بإحضار طاسة بحجم كبير وندهنها بالزيت بواسطة منديل ونضعها على نار هادئة.

وبعدما تسخن الطاسة قليلا نقوم بوضع كمية مناسبة من العجين السائل بواسطة المغرفة.

ونحرك الطاسة بشكل دائري حتي تتوزع العجينة في جميع جوانب الطاسة ونحصل على كريب بسمك رقيق، ثم نرفع الحرارة قليلا حتي تكون متوسطة.

وبعدما يتغير لون العجينة من الأسفل نقوم بقلبها حتي تأخذ لونا من الجانبين وتتم تسويتها جيدا.

ونكرر الأمر مع جميع الكمية، وبين كل مرة نقوم بإبعاد الطاسة عن النار حتي تقل حرارتها.

وتنتج هذه الكمية من العجين ١٠ قطع من خبز الكريب تقريبًا.

ثم نقوم بإعداد الحشو، فنخلط كلا من شرائح الدجاج والبصل والفلفل والليمون والزيت والنشا والبهارات والملح جيدا مع بعضهم البعض.

ثم نقوم بتغطية الخليط ونضعه في الثلاجة حتي يتبل لمدة ٤ ساعات على الأقل.

وبعدما تمر المدة نقوم بتشويح الخليط في طاسة على النار مع كمية مناسبة من الزيت حتي يتم تسوية الدجاج جيدا.

ثم نقوم بحشو الكريب، فنقوم بثني خبز الكريب ليأخذ شكل نصف دائرة، ونضع في المنتصف بعض المايونيز، ثم البعض من الدجاج الذي قمنا بتسويته مسبقا.

وفوق الدجاج نضيف القليل من شرائح المخلل، ثم القليل من الكاتشب.

وفي النهاية نقوم بوضع مقدار من الجبنة الموزاريلا، ثم نغلق الكريب كما هو موضح بالصورة.