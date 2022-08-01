فطائر الدجاج بالسمسم بعجينة قطنية وبمكونات بسيطة وبطعم أكثر من رائع

فطائر الدجاج بالسمسم، من ألذ أنواع الفطائر التي تقدم في وجبة العشاء أو الغداء تتميز بقوام طري جداً وقطني، وذلك لأنها تتكون من عجينة ناعمة وطرية تتكون من مكونات سهلة ومتوفرة بالمنزل، وتعد من الفطائر المناسبة للعزائم أو المناسبات العائلية، وتعتبر من الوجبات السهلة والبسيطة للسيدات التي لا يمتلكن الكثير من الوقت، فهي يمكن إعدادها والاحتفاظ بها داخل الفريزر، ويتم إخراجها من الثلاجة قبل الغداء أو العشاء بدقائق حتي تفك ويتم تسخينها عند الحاجة، تحتوي على حشوة الدجاج الرائعة والبسيطة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل فطائر الدجاج بالسمسم بخطوات سهلة داخل المنزل.

مكونات عمل فطائر الدجاج بالسمسم

تتكون الفطائر من مكونات بسيطة جداً هي كما يلي:ـ

5 أكواب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

1 ملعقة كبيرة خل

كوب من الماء.

كوب من الحليب.

ملعقة كبيرة ونصف من الخميرة الفورية.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

ربع كوب من الزيت.

للحشو

نصف كيلو من صدور الدجاج مقطعة مكعبات صغيرة.

ملعقة صغيرة من بهارات الدجاج.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا .

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

رشة من البصل البودر.

ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

بصلة مفرومة.

1 فلفل أخضر مفروم.

حبة من الجزر مبشورة.

ذرة معلب اختياري.

للوجه

سمسم.

صفار بيضة.

ملعقة كبيرة من الحليب.

ملعقة صغيرة من الخل.

طريقة التحضير

يتم تحضير فطائر الدجاج بالسمسم بخطوات سهلة هي كما يلي:ـ

في وعاء عميق نضيف الحليب والماء الدافئ ثم نضيف الخميرة والسكر والزيت ثم نمزج المكونات جيدًا مع بعضها البعض. ثم نغطى الخليط ويترك لمدة عشر دقائق، حتي تتفاعل الخميرة وتنشط. ثم نقوم بإضافة الدقيق والملح والبيكنج بودر والخل، ثم نعجن المكونات باليد حتي نحصل على عجينة ناعمة وطرية. نشكل العجينة على شكل كرة ثم توضع في وعاء مدهون بالزيت، ثم تغطى وتترك في مكان دافئ حتي تختمر وتتضاعف بالحجم.

طريقة تحضير الحشوة

في وعاء عميق نضيف قطع الدجاج ثم نضيف إليها بهارات الدجاج والملح والفلفل الأسود، ثم نضيف البابريكا والثوم البودر والبصل البودر. ثم نضيف زيت الزيتون ونقلب المكونات مع بعضها البعض حتي تتجانس تمامًا. نضع مقلاة على نار متوسطة ثم نضيف إليها 2 ملعقة من الزيت ثم نترك الزيت حتي يسخن. ثم يضاف خليط الدجاج نقلب المكونات حتي يتغير لون الدجاج للون الأبيض. نضيف البصل المفروم والفلفل المفروم والجزر المبشور والذرة، ثم نقلب جميع الخضروات مع الدجاج، حتي تذبل وتنضج تمامًا. نطفئ النار ثم نترك حشوة الدجاج حتي تبرد تمامًا، ثم نقوم بعد ذلك بتقطيع العجينة. تقطع العجينة إلي أربع أجزاء متساوية، ثم نقطع كل جزء إلي عدة أجزاء حوالي أربع أو خمس قطع. نشكل كل قطعة على شكل كرة ثم نقوم بفرد كل كرة على شكل بيضاوي طويل باليد أو بالنشابة. ثم نضع ملعقة من الحشوة داخل العجينة ثم نغلق طرفي العجينة على الحشوة جيدًا في المنتصف مع مراعاة الضغط على الأطراف بشكل جيد. ترص فطائر الدجاج في صينية مبطنة بورق زبدة، ثم نقوم بخفق صفار البيض مع الحليب والخل. ثم ندهن وجه الفطائر بالخليط باستخدام فرشاة ثم يرش الوجه بالسمسم. تدخل الفطائر فرن ساخن على درجة حرارة 220 درجة مئوية لمدة حوالي ربع ساعة، حتي تنضج وتأخذ اللون الذهبي من أعلى ومن أسفل. نخرج الفطائر من الفرن ثم تغطى بفوطة نظيفة قليلاً، ثم تقدم بألف هنا وشفا.

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