نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع طرق تكثيف الشعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد الشعر الكثيف والطويل من علامات الجمال التي تسعى كافة الفتيات للحصول عليها، وذلك لرغبتهم في الظهور بشكل مميز وجذاب، وقد يلجأوا لتحقيق ذلك إلى استخدام الوصفات الطبيعية أو المواد الكيميائية لرغبتهم في الحصول على نتائج فعالة لذلك حرصنا على أن نقدم لكم أسرع طرق تكثيف الشعر بمكونات طبيعية وخطوات بسيطة فتابعونا.

أسرع طرق تكثيف الشعر

تحتوي السطور القادمة على أسرع طرق تكثيف الشعر في المنزل باستخدام الوصفات الطبيعية ويمكنك تحضيرها كالآتي:

البيض

ويمكنك تحضير هذه الوصفة عن طريق خفق بيضة أو أكثر بحسب طول شعرك ثم يتم توزيعهم على فروة الرّأس وهي رطبة ويترك لمدة نصف ساعة ثم يتم شطف الشعر بالماء الدافئ والشامبو المناسب لنوع الشعر.

عصير البصل

يتميز البصل باحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والكبريت الذي يعزز من إنتاج الكولاجين مما يساهم في زيادة نمو الشعر ويتم تحضيره عن طريق تقطع حبة كبيرة من البصل إلى قطع صغيرة الحجم ويتم عصره جيدًا.

نقوم بوضع عصير البصل على فروة الرّأس مع التدليك لمدة ٥ دقائق ثم نتركه لمدة ١٥ دقيقة ويشطف بعد ذلك بماء دافئ.

الأفوكادو

يحتوي الأفوكادو على فيتامين E الذي يساهم في الحفاظ على صحة الشعر وزيادة من كثافته وتتمثل طريقة تحضيره في الآتي:

المكونات:

ثمرة موز.

ثمرة أفوكادو.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير:

يتم هرس الأفوكادو والموز معاً بشكل جيد ثم نضيف زيت الزيتون

نقوم باستخدام الخليط في تدليك فروة الرأس ونتركه لمدة نصف ساعة لكي يستفيد الشعر من العناصر الغذائية المتواجدة في المكونات.

يتم شطف الشعر بالماء والشامبو للتخلص من بقايا الخليط الموجود على الشعر.

خل التفاح

لخل التفاح دور كبير في تحفيز نمو الشعر والتخلص من الجلد الميت المتراكم على فروة الرأس بالإضافة إلى احتوائه على الكثير من الفيتامينات الضرورة للحفاظ على صحة الشعر وزيادة كثافته ويتم استخدامه كالآتي: