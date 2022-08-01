أقراص جوز الهند المقرمشة في الفرن في بضع دقائق

تعتبر أقراص جوز الهند ، من أشهي وألذ أنواع الحلويات التي تتميز بطعم لذيذ وقوام خفيف، وهي تعتبر من الحلويات البسيطة التي يمكن لأي أم إعدادها في المنزل بكل سهولة، وهي من المعجنات والمخبوزات اللذيذة والشهية والصحية لأنها غنية بجوز الهند ولها شكل خرافة جذاب، وهي من الحلويات الجميلة التي توصف بخفة قوامها وشكلها الرائع، يقبل علي تناولها الكبار والصغار لمذاقها الطيب واللذيذ، يمكن تقديمها للضيوف كنوع من التحلية بجانب الشاي أو القهوة، تتميز بسهولة تحضيرها لأنها لا تحتاج إلي قت كبير أو مجهود لذا تعد من الحلويات الاقتصادية البسيطة، هيا بنا نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل أقراص جوز الهند في المنزل.

مكونات عمل أقراص جوز الهند

تتكون هذه الحلوى الشهية من مقادير بسيطة وهي كالتالي:-

كوب من السكر الأبيض.

2 كوب من جوز الهند.

4 حبات من البيض.

معلقة صغيرة من قشور الليمون.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم من خلال هذه المقالة خطوات تحضير أقراص جوز الهند اللذيذة وهي كما يلي:-

أولاً نقوم بتسخين الفرن علي درجة حرارة 180 مئوية. بعد ذلك في الخلاط الكهربائي، نخفق زلال البيض جيداً حتي نحصل علي مزيج كريمي. ثم نضيف السكر والفانيليا وقشور الليمون ونستمر في الخفق من جديد، ثم نضيف جوز الهند تدريجياً ونقلب. بعد ذلك نسكب المزيج في قدر ونضعه علي نار هادئة حتي يسخن، ثم نرفع القدر عن النار ونتركه جانباً يبرد لمدة 30 دقيقة. ثم شكلي الأقراص وصفيها علي صينية، وادخليها إلي الفرن حتي يتحمر الوجه وينضج لمدة 10 دقائق، ثم نخرجه ونتركه يبرد ثم يقدم بألف صحة وعافية.

فوائد جوز الهند للجسم

يحتوي علي فوائد عديدة جداً سوف نذكر لكم بعضها وهي كالتالي:-