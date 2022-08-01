بدون فرن حضري الحواوشي البلدي بطريقة سهلة وبطعم أحلى من الجاهز

الحواوشي البلدي ، من الأكلات الشعبية المشهورة التي تقدم في العديد من البلدان العربية يشتهر تقديمها في مصر، كما توجد كثير من المحلات التي تشتهر بعمله، وتوجد طرق عديدة ومختلفة لتحضيره، وهو من الأطعمة التي تمتاز بطعم رائع ولذيذ، يمكن تقديمه باستخدام الخبز الجاهز أو يمكن تقديمه باستخدام العجين، وتعد مكوناته سهلة وبسيطة ومتوفرة بالمنزل، ويعد من الوجبات السريعة التي يمكن تقديمها في الرحلات أو يمكن تقديمها كوجبة عشاء شهية ولذيذة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل الحواوشي البلدي بالمنزل من خلال خطوات سهلة وبسيطة جداً.

مكونات عمل الحواوشي البلدي بالمنزل

يتكون الحواوشي من مكونات سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ

كيلو من الدقيق (7أكواب).

2 ملعقة كبيرة سكر.

4 ملاعق كبيرة خميرة.

2 ملعقة صغيرة ملح.

كوب من الزيت.

2 كوب من الحليب الدافئ.

2 كوب من الماء الدافئ.

للحشو

كيلو لحم مفروم.

4 حبات من الفلفل الأخضر المفروم.

نصف كيلو بصل مفروم ناعم.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

4 ملاعق كبيرة من البصل البودر.

4 ملاعق كبيرة من الثوم البودر.

3 ملاعق كبيرة من البابريكا.

طريقة التحضير

يتم تحضير الحواوشي البلدي بخطوات سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ

في وعاء كبير نضيف اللحم المفروم، ثم نضيف إليه البصل والفلفل المفروم. ثم نضيف الملح والفلفل الأسود والبصل البودر والثوم البودر والبابريكا، ثم نقلب المكونات جيداً مع بعضها البعض. نستمر في خلط المكونات لمدة دقيقة إلي دقيقتين ثم نغطى الخليط ويترك داخل الثلاجة. ثم نخرجه من الثلاجة ويشكل على شكل كرات صغيرة.

طريقة تحضير العجينة