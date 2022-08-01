النشا والخل الرهيبة تفتح البشرة وتزيل تجاعيد السنين مهما كان عمرك ونتائج سوف تبهرك

وصفة النشا والخل من أروع الوصفات الطبيعية التي تزيد من نعومة ونضارة البشرة وتجعلها أكثر جمالاً وجاذبية، كما يعمل على إزالة التجاعيد التي تجعل مظهر الوجه مشوه وغير مرغوب فيه، وهو يتميز ببعض المكونات الطبيعية المفيدة لصحة البشرة حيث تعمل على تغذية البشرة وحمايتها من عوامل الطبيعية الضارة، ويمكن عمل الوصفة في البيت بكل سهولة بدل من شراء بعض المستحضرات الأخرى التي تباع في الخارج، ويمكن استخدام بعض الوصفات الطبيعية الأخرى التي تعمل على زيادة نضارة البشرة وتوحيد لونها وإعادة لونها الطبيعي أليها بشكل رائع، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل وصفة النشا والخل الرهيبة لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بكل سهولة بالمنزل.

مكونات عمل وصفة النشا والخل الرهيبة

تتكون الوصفة من بعض المكونات البسيطة سوف نقدم لكم اليوم وهى كالتالي:-

ملعقة كبيرة من الخل.

ملعقة كبيرة من النشا.

مقدار ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير وصفة النشا والخل الرهيبة لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها حتى تمتزج جيداً. ثم نقوم بفرد الخليط على البشرة ويترك لمدة نصف ساعة كاملة حتى يجف. بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء البارد وسوف تلاحظين الفرق بنفسك ونتائج مبهرة. يفضل استخدام الوصفة على البشرة أربع أيام في الأسبوع حتى نحصل على بشرة بيضاء ونضرة طول العمر. يفضل استخدام الوصفة على البشرة قبل النوم مع عدم تعرض البشرة لأشعة الشمس الضارة حتى لا نسبب تهيج البشرة.

فوائد وصفة النشا والخل للبشرة

تحتوي الوصفة على بعض الفوائد الجمالية الرائعة سوف نقدم لكم اليوم وهى كالتالي:-