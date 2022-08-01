على الطريقة السودانية أعملي الكمونية على أصولها بكل تكاتها وأسرارها وبطعم لذيذ جداً

الكمونية السودانية من ألذ وأجمل الأكلات التى تشتهر بها السودان، والتى تعد من التراث السودانى، وبعد ذلك إنتشرت فى العالم العربى كله والتى تتكون من كرشة الخروف البصل والطماطم والثوم والجزر والملح والفلفل الأسود، وطعم لحم الخروف له مذاق رائع ولذيذ يختلف تماما عن لحم البقر والجاموس، وتختلف طريقة تحضير وعمل الكمونية السودانية من دولة إلى دولة أخرى، ولكن يتفقان على نفس تلك الأكلة الشعبية، وهى من الطرق الصعبة نظرا لصعوبة تنظيف الكرشة والأمعاء، والعديد من الناس يفضلون تناول الكمونية السودانية والتى هى أساسا من كرشة الخروف فى وجبة الغذاء بجانب طبق من الأرز وطبق من البطاطس المحمرة وطبق من المخلل، ومن مكونات الكمونية السودانية الثوم الذى يضيف لطعمها مذاق جميل ونكهة شهية لا تقاوم، ولا يفضل تناول أكلة الكمونية السودانية أو أى أكلة شعبية فى المطاعم لأن لأن لا نضمن نظافتها، ولكن التى تصنعيها بنفسك فى البيت نضمن نظافتها.

مكونات عمل الكمونية السودانية

كيلو واحد من كرشة الخروف

ثلاثة حبات من البصل المقطع

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الطماطم

نصف ملعقة كبيرة الحجم من الكمون المطحون

أربعة فصوص من الثوم المقطع

ثمرة واحدة من الجزر المقطع

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود المطحون

حبة من ورق اللورا

كمية مناسبة من الماء

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة

رشة صغيرة من القرفة

رشة صغيرة من الحبهان

إثنين ثمرة من الفلفل الأخضر

طريقة عمل الكمونية السودانية