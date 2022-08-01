نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على الطريقة السودانية أعملي الكمونية على أصولها بكل تكاتها وأسرارها وبطعم لذيذ جداً في المقال التالي
الكمونية السودانية من ألذ وأجمل الأكلات التى تشتهر بها السودان، والتى تعد من التراث السودانى، وبعد ذلك إنتشرت فى العالم العربى كله والتى تتكون من كرشة الخروف البصل والطماطم والثوم والجزر والملح والفلفل الأسود، وطعم لحم الخروف له مذاق رائع ولذيذ يختلف تماما عن لحم البقر والجاموس، وتختلف طريقة تحضير وعمل الكمونية السودانية من دولة إلى دولة أخرى، ولكن يتفقان على نفس تلك الأكلة الشعبية، وهى من الطرق الصعبة نظرا لصعوبة تنظيف الكرشة والأمعاء، والعديد من الناس يفضلون تناول الكمونية السودانية والتى هى أساسا من كرشة الخروف فى وجبة الغذاء بجانب طبق من الأرز وطبق من البطاطس المحمرة وطبق من المخلل، ومن مكونات الكمونية السودانية الثوم الذى يضيف لطعمها مذاق جميل ونكهة شهية لا تقاوم، ولا يفضل تناول أكلة الكمونية السودانية أو أى أكلة شعبية فى المطاعم لأن لأن لا نضمن نظافتها، ولكن التى تصنعيها بنفسك فى البيت نضمن نظافتها.
مكونات عمل الكمونية السودانية
- كيلو واحد من كرشة الخروف
- ثلاثة حبات من البصل المقطع
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الطماطم
- نصف ملعقة كبيرة الحجم من الكمون المطحون
- أربعة فصوص من الثوم المقطع
- ثمرة واحدة من الجزر المقطع
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود المطحون
- حبة من ورق اللورا
- كمية مناسبة من الماء
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة
- رشة صغيرة من القرفة
- رشة صغيرة من الحبهان
- إثنين ثمرة من الفلفل الأخضر
طريقة عمل الكمونية السودانية
- أولا نقوم بتنظيف الكرشة جيدا حتى نتخلص من كل المتسخات ونتخلص أيضا من رائحة الزفارة عن طريق نقعها فى الماء الساخن ثم غسلها بالماء والخل، وبعد ذلك نقوم بتقطيعها إلى قطع صغيرة.
- ثم نحضر حلة مناسبة ونضع بها القليل من زيت الزيتون ثم بضع بها البصل المقطع ويتم التقليب الجيد حتى يذبل وبعد ذلك نقوم بإضافة الكرشة وورق اللورا والملح ثم نغطيها ونتركها تغلى لمدة نصف ساعة.
- وبعد ذلك نضع الجزر المقطع والفلفل الأخضر والثوم المقطع والفلفل الأسود ثم نتركها قليلا ثم نقوم بإضافة عصير الطماطم مع القليل من الماء والكمون المطحون الكزبره الجافه والقرفة والحبهان ثم نتركها على نار هادئة جدا حتى النضج.
- وبعد تماما النضج نقوم بسكب كمية من الكمونية فى طبق التقديم وتقدم بأحلى وألذ طعم وبرائحة رائعة لا تقاوم بإستخدام هذه الطريقة، وبألف صحة وهنا.
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