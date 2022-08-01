نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات طبيعية لتفتيح البشرة وتوحيد لونها دون استخدام مستحضرات كيميائية تضر بالبشرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفات طبيعية لتفتيح البشرة وتوحيد لونها دون استخدام مستحضرات كيميائية تضر بالبشرة تحتوي البشرة على خلايا صبغه الميلانين وهي المسؤولة عن إنتاج الصبغة بالإضافة إلى ذلك توجد عدة عوامل اخرى تحفز على إنتاج هذه الخلايا ومن أهمها تعرض البشر لأشعة الشمس الفوق بنفسجية أو تعرضها للاحتكاك وهذا يعد سبب ضروري لاسمرار الكوعين والركبتين بالإضافة إلى ذلك اسمرار تحت الإبط نتيجة الاحتكاك الذي ينتج عنه اسمرار البشرة مع دوام الوقت كما توجد عده عوامل اخرى ينتج عنها اسمرار البشرة وتحفيز الخلايا الصبغية هو استخدام مزيل العرق الذي يحتوي على الكحل لذلك ينصح عند شراء مزيل العرق التأكد من خلوه من أي مواد كحليه من خلال هذا المقال سوف نجد لكم الحل باستخدام الوصفات الطبيعية التي سوف نذكرها بالأسفل.

افضل الوصفات الطبيعية لتفتيح البشرة

وصفة الحليب لتفتيح البشرة

الحليب يساعد على تفتيح لون البشرة بالإضافة إلى ترطيبها مع استخدام الكركم والعسل لمدة 20 دقيقة على المنطقة الداكنة ثم قومي بفركها بشكل حركات دائرية يعطي نتيجة جيدة وفعالة.

وصفة زيت الزيتون لتفتيح البشرة

زيت الزيتون من أفضل الزيوت التي تعالج البشرة وتعمل على تفتيحها ويجعلها خالية من الشوائب وهو فعال أيضا في تقوية وتنعيم الشعر وتغذيته.

وصفة الليمون لتفتيح البشرة

الليمون من المنتجات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة وتقضي على الهالات السوداء والشوائب لأنه يحتوي على مادة حمضية وقابضة فيتم فرق المنطقة بالليمون جيدا.

وصفة الخل والزبادي لتفتيح البشرة

نحضر وعاء صغير ونخلط الزبادي والخل ثم نضعه على البشرة الداكنة وعند جفاف الخليط في حركه دائريه لمده دقيقه نفرق المكان جيدا تعد هذه التركيبة فعالة جدا في تفتيح لون البشرة وتطيرها ونقاؤها.

وصفة العسل لتبييض الوجه الجاف

المكونات:

ملعقه كبيره من عسل النحل الطبيعي.

ملعقه كبيره لبن بودر.

ثلاث ملاعق زيت اللوز.

قطرات من عصير الليمون

طريقة تحضير الوصفة