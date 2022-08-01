نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنبات الشعر في أسبوع في المقال التالي

عمر شويل - جدة إنبات الشعر في أسبوع ، ترغب الكثير من الفتيات في الحصول على شعر جميل وطويل وذلك لأن مشاكل الشعر تسبب لهم الإحراج وتقلل من ثقتهم بأنفسهم لذا يبحثون عن وصفات طبيعية تساعد في إنبات الشعر في أسبوع دون آثار جانبية، حتى يتمتعوا بشعر كثيف وطويل يعزز من ثقتهم بنفسهم ويزيد من جمالهم ومن خلال المقال سوف نقدم لكم طرق إنبات الشعر في أسبوع ونصائح للعناية بالشعر.

طرق إنباط الشعر في أسبوع

نقدم لكم طرق طبيعية فعالة لزيادة طول الشعر وتغذيته يمكنك تجربتها بسهولة في المنزل وتتمثل في الآتي:

تدليك فروة الرأس بالزيت الدافئ

يساهم تدليك فروة الرأس باستخدام زيوت طبيعية دافئة على تحفيز نمو الشعر وتغذيته ومن الزيوت التي ينصح بها لتدليك فروة الرأس هي زيت جوز الهند أوزيت الجوجوبا أوزيت الأرجان ويمكنك استخدامها بالطريقة الآتية:

نحضر وعاء ونضع به الزيت ثم نقوم بوضعه فوق وعاء آخر يحتوي على ماء ساخن لتدفئته.

نقوم بتدليك فروة الرأس بالزيت الدافئ لمدة ثلاث دقائق.

نترك الزيت على الشعر لمدة نصف ساعة ثم يتم شطفه جيدًا للتخلص من بقايا الزيت العالقة في الشعر.

خليط الزيوت المعززة للشعر

إذا كنت تبحث عن طرق إنبات الشعر في أسبوع فيمكنك استخدام خليط الزيوت لتقوية بصيلات الشعر وتعزيز نموه ويتم تحضيرها كالآتي:

المكونات:

كوب من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز.

ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا.

طريقة التحضير:

نقوم بخلط كافة المكونات جيدًا حتى تتجانس.

ثم نقوم بتدليك فروة الرأس جيدًا بالخليط ونتركه لمدو ١٩ دقائق ثم يتم شطفه بالشّامبو المناسب لطبيعة الشعر.

خطوات هامة للعناية بالشعر

للحفاظ على صحة الشعر وتعزيز نموه يلزم إتباع الخطوات الآتية: