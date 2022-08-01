نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطريقة طرية ومورقة أصنعي خبز التورتيلا بمقادير مظبوطة لعمل جميع الحشوات والطعم رهيب في المقال التالي
تتوافر أنواع عديدة من الخبز فمنه خبز التورتيلا أو العيش الفينو أو المصري وغير ذلك العديد فنوع الخبر الأكثر إستخداما هو خبز التورتيلا حيث أنه يتميز بمذاق جميل، فهو من أنواع الخبز الخفيفة ويكون سمكه رقيق جدا وكذلك لا يحتوي على الكثير من السعرات الحرارية مثل باقى الأنواع وعادة نجد الكثير من الأشخاص يفضلون شراء هذا الخبر من المحلات ولكن البعض يفضل أن يتم خبز هذا الخبز في المنزل بطريقة سهلة حيث أن المكونات التي يتكون منها خبز التورتيلا بسيطة وغير مكلفة فجميعها متوافر في أي منزل، ومن ضمن مكوناته أو مقاديره هو الدقيق والبيكينج بودر والزيت وغير ذلك ومن الممكن أن نقوم بعمل كمية كبيرة من هذا الخبز ويتم الإحتفاظ به في الفريزر لفترة طويلة، ويمكن أن نستخدم خبز التورتيلا في الكثير من الأكلات فعادة يتم حشوه بالشاورما سواء لحمة أو فراخ وكذلك هو من أنواع الخبز الذي يتم تسويته على البوتاجاز في طاسة مسطحة.
مكونات خبز التورتيلا
- ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض المنخول.
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من السكر.
- نصف كوب كبير من الزيت النباتي.
- ملعقتان كبيرتان من الحليب البودر.
- كمية مناسبة من الماء الدافئ للعجن.
طريقة عمل خبز التورتيلا
- قومي بتجهيز إناء عميق ونضع في هذا الإناء ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض المنخول ونضيف إليه ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح.
- وبعد ذلك يتم إضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر ونصف ملعقة صغيرة الحجم من السكر ثم نصيف ملعقتان كبيرتان من الحليب البودر.
- ويتم خلط جميع المكونات الجافة مع بعضها وقومي بوضع الماء الدافئ بشكل تدريجي مع الإستمرار في العجن لكي نحصل على عجينة متماسكة وناعمة.
- ويتم تغطية هذه العجينة ونتركها حوالي خمسة عشر دقيقة تقريبا لكي ترتاح ونقوم بفردها بكل سهولة ثم قومي بتشكيل العجينة على شكل كرات متوسطة الحجم.
- ونترك أيضا هذه الكرات حتى ترتاح قليلا وبعد ذلك يتم فردها لتكون على شكل دائرة ورقيقة وبعد الإنتهاء من فرد كل هذه الكرات نقوم بوضع طاسة مسطحة على النار.
- ونضع في هذه الطاسة نقطة من الزيت النباتي ويفضل أن تكون النار هادئة جدا وعند تسخين الطاسة قومي بوضع هذا الخبز ونتركه حتى يتغير لونه من الوجهين ثم نقوم بإخراجه ووضعه في طبق وعندما يبرد تماما يمكننا أن نستخدمه.
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