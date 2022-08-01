نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات كيراتين طبيعي رهيبة من مطبخك لفرد وتنعيم الشعر وعلاج التساقط بديل البروتين في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتعرّض شعرك باستمرار إلى عوامل خارجية، بين التجفيف أو التلوين أو التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، إذا كان شعرك يبدو باهتًا أو تالفًا، فربما يكون ذلك بسبب تراكم أكثر من حصته العادلة من سوء المعاملة تعتبر البروتينات عنصرًا أساسيًا لصحة أجسامنا أو شعرنا بفضل مساهمتها الغذائية الكبيرة إليك 5 منتجات من شأنها أن تساعد في تغذية شعرك بمكونات طبيعية متعددة وتحافظ على صحته لسنوات.

1. ماسك البيض لنمو الشعر الطبيعي

يعتبر البيض مصدرًا رائعًا للبروتين وبالتالي يحتل مرتبة عالية في قائمة المكونات الأساسية لشعر صحي. من ناحية أخرى ، يحتوي الطحين الأبيض على نسبة عالية من البروتينات الضرورية لنمو الشعر. من ناحية أخرى ، نظرًا لقدرته على تغذية الشعر بعمق ، فإن uf الأصفر يمكنه استعادة إشراقه لعمل قناع مغذي، اخلطي بيضتين وملعقة كبيرة من زيت الزيتونضعي المحلول على الشعر بالكامل، بدءًا من الجذور وصولاً إلى النقاط اتركي القناع يعمل لمدة 30 إلى 45 دقيقة أثناء شطف شعرك بمنشفة مبللةإذا كان لديك شعر دهني، قم بترشيح البيضة الصفراء للحفاظ على البياض فقط وجففها في الثلج. ضعيه على شعرك من الجذور إلى الأطراف.

2. ماسك الموز للشعر

يعتبر الموز من الأطعمة الخارقة المليئة بالفوائد الصحية. سيكون من العار إهدارها لأن صفاتها الغذائية مفيدة جدًا للشعر لذلك قمنا بدمج الموز والبيض والزبادي لصنع قناع يحتوي بشكل خاص على نسبة عالية من الحبوب والفيتامينات والبروتينات الصحية ابدأ بهرس الموز في وعاء الخلط ، ثم أضف زيت الزيتون واللبن الطبيعي والزبدة المذابة بعد إزالة المكونات، ضعي هذا الخليط على طول شعرك اتركيه لمدة 30 دقيقة قبل شطف شعرك بشامبو لطيف إذا كان شعرك جافًا وتالفًا ، استخدميه مرة واحدة في الأسبوع.

3. ماسك البيض والزبادي

يجب حماية فروة رأسك من البكتيريا وتغذيتها جيدًا اختر أي شيء يضمن مزيجًا مثاليًا من البيض واللبن وله خصائص مضادة للجراثيم ضاعف ملعقتين كبيرتين من الزبادي، ثم أضف بيضة للخفق بالترتيب اخفقي المكونين معًا للحصول على مزيج ناعم، ثم ضعيه على شعرك بعد 30 دقيقة، اشطفيه بشامبو ناعم.